В связи с карантином, который введен в Украине, власть закрыла большинство пунктов пропуска через госграницу.

Из 219 КПП будут работать всего 112. Полный список неработающих пунктов пропуска опубликовал руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов, его мы предлагаем вниманию читателей ниже. Все остальные КПП, которых нет в перечне, будут продолжать работу.

Такие меры чиновники объяснили тем, что сокращение работающих КПП облегчит санитарный контроль и поможет избежать проникновения коронавируса в Украину.

Какие пункты пропуска в Украине не будут работать

Скриншот: facebook.com/max.nefyodov

"Страна" собрала в одном материале все, что нужно знать о всеукраинском карантине.

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