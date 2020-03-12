Национальный банк Украины принял решение понизить учетную ставку с 11% до 10% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Правление Нацбанка приняло решение об учетной ставке в условиях, когда инфляционное давление слабеет быстрее, чем ожидалось, а экономика требует дальнейшей поддержки", – говорится в сообщении.

Также уточняется, что к концу 2020 года прогноз учетной ставки понижен до 7%. Предположение основано на продолжении сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

"Заключение новой программы с МВФ уменьшит уязвимость экономики Украины в период турбулентности на мировых рынках во времена пиковых выплат по государственному долгу. Также на восприятие Украины инвесторами будут влиять решения украинских судов об ответственности и обязательств экс-собственников неплатежеспособных банков перед государством", - сообщает НБУ.

Среди рисков центробанк также называет распространение нового коронавируса, что потенциально может привести к рецессии мировой экономики и значительного сокращения экономической активности в Украине.

Актуальными, по мнению НБУ, остаются другие риски - эскалация военного конфликта на востоке и новые торговые ограничения со стороны РФ, сокращение урожая зерновых и плодовоовощных культур из-за неблагоприятных погодных условий, увеличение волатильности мировых цен на продукты питания из-за глобальных изменений климата.

Ранее "Страна" писала о предположении финансистов о том, что Нацбанк оставит старую учетную ставку, чтобы курс гривны сильнее не упал.

Также мы сообщали, что в январе Нацбанк снизил учетную ставку на рекордные 2,5 процента.