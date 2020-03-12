В Польском городе Познань человек умер от коронавируса - это первый летальный случай заболевания этой инфекцией в стране.

Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

В частности, уточняется, что 57-летняя женщина скончалась в госпитале.

Всего в Польше подтверждено 47 случаев заболевания коронавирусом. Польское правительство решило закрыть школы, детские сады и университеты на карантин.

Количество зараженных коронавирусом во всем мире превысило 126 тыс., из них более 4500 человек умерли.

В Украине первый и пока единственный случай коронавируса зафиксировали 3 марта. Заболел мужчина, вернувшийся в Черновцы из путешествия по Италии. Он находится в местной больнице под наблюдением врачей. Однако, в Украине в больницу с подозрением на болезнь попал еще один человек.

Также отметим, что с 12 марта в Украине объявлен карантин: в основном не работают учебные заведения, ограничено проведение массовых мероприятий с участием 200 и более человек, кроме мер государственной необходимости, закрыто 170 пунктов пропуска на государственной границе, временно остановлено авиасообщение с Италией, которая стала эпицентром распространения коронавируса в Европе.