После возвращения части Донбасса и Крыма под контроль Киева, на территориях этих регионов будет введен переходный период декоммунизации.

Об этом рассказал директор Украинского института нацпамяти Антон Дробович в интервью информагентству "Интерфакс-Украина".

Дробович заявил, что самые откровенные элементы коммунистической символики на Донбассе и в Крыму будут демонтированы. Однако Институт нацпамяти должен разработать механизмы для диалога с местными жителями касательно декоммунизации в этих регионах.

"Сейчас активно обсуждают проекты переходного правосудия для регионов, которые будут интегрированы назад после деоккупации. Соответственно, я думаю, что имплементация законодательства о декоммунизации должна тоже иметь какой-то переходный режим...Мы не можем это делать (проводить декоммунизацию - Ред.) без соответствующей дискуссии, иначе это может привести к общественному взрыву", - считает глава Института.

Также Дробович добавил, что по его мнению закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" является "хорошим и качественным и его достаточно, чтобы выполнять нормы". Также глава ведомства отметил, что существует необходимость в расширении перечня нацистской символики, которая подпадает под действие закона.

Напомним, что недавно депутаты Харьковского городского совета проголосовали за возвращение проспекту Петра Григоренко в Харькове имени маршала Георгия Жукова.

В ответ на это Украинский институт национальной памяти решил обратиться к правоохранителям.