Сегодня, 12 марта, в Греции, на древней горе Олимп прошла церемония зажжения священного Олимпийского огня.

В этот раз, учитывая стремительное распространение по Европе смертельного коронавируса Сovid-19 (в Греции, к слову, сегодня был отмечен первый летальный исход от болезни - Ред.), церемонию зажжения огня провели без зрителей. А журналисты наблюдали за тем как вспыхнул факел издалека, со склонов террасы древнего стадиона.

На стадион в Древней Олимпии пропустили так же лишь 70 официальных гостей. О церемонии собщает официальный сайт МОК.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Олимпиаду-2020 в Токио могут перенести из-за коронавируса на год или два.

Однако губернатор Токио выступил резко против этой идеи. Коикэ Юрико полностью исключает отмену Олимпиады-2020 из-за коронавируса.