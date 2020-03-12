Украинцы, которые пользуются услугами банка Monobank, после объявления в стране карантина из-за коронавируса потратили в продуктовых магазинах в два раза больше денег по сравнению с обычными будними днями. Сумма трат в аптеках выросла почти в полтора раза.

Об этом в Facebook сообщил сооснователь Monobank Олег Гороховский.

"Сумма трат в продуктовых магазинах выросла почти в два раза по сравнению с обычными будними днями и в полтора раза по сравнению с субботами. Сумма трат в аптеках выросла почти в полтора раза", - написал Гороховский.

При этом, по его данным, количество покупок в категориях "Продукты и Аптеки" почти не изменились. Это говорит о том, что увеличился средний чек.

"Вывод: украинцы активно запасаются продуктами и лекарствами", - добавил Олег Гороховский.

Скриншот, график: Facebook/ Олег Гороховский

Напомним, "Страна" подробно описывает, как проходит первый день карантина в Украине.