В Казахстане из-за коронавируса отменяют мероприятия, посвященные празднованию Наурыза (у восточных тюркских народов наступление Нового года по солнечному календарю) и военный парад к 75-летию Победы.

Об этом пишет в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Курмангали.



Отмечается, что решение принял президент Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поручил перенести запланированные ранее международные форумы. В то же время предприятия малого и среднего бизнеса, а также крупные предприятия продолжат бесперебойную работу.

В планах был и визит Токаева на Красную площадь в Москве. Изменилось ли что-то, пока не сообщается.



Перед этим власти страны из-за риска распространения заболевания с 13 марта отменили все массовые культурные и спортивные мероприятия, запретили посещать дома престарелых, отпустили школьников на каникулы раньше срока, закрыли кинотеатры в торговых центрах, ограничили авиасообщение с Европой, Турцией и ОАЭ и попросили граждан повременить со свадьбами и другими крупными торжествами.



Пока случаев заболевания COVID-19 в Казахстане не выявлено, однако ранее сообщалось, что к гражданина Казахстана в Южной Корее подтвердили коронавирус.

Напомним, что в Украине в больницу с подозрением на болезнь попал еще один человек.

Также мы писали о том, что кинотеатры Киева отменяют все сеансы из-за карантина по коронавирусу.