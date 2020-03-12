Украинский Минздрав рекоммендует работодателям отпускать сотрудников на удаленную работу. Такие меры могут помочь избежать распространения коронавируса Covid-19 в стране во время карантина.

Об этом в четверг, 12 марта, сообщил замминистра здравоохранения Украины Виктора Ляшко во время брифинга.

"По возможности мы даже сейчас рекомендуем, если есть у кого такая возможность отпускать работников на дистанционную работу", - отметил чиновник. По его словам, дистанционная работа минимизирует количество контактов между людьми и, таким образом, снижает риск заражения коронавирусом людей, которые находятся в закрытом помещении.

Видео: YouTube/ NewsOne

Напомним, что с сегодняшнего дня в Украине действует общегосударственный карантин. "Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий вокруг событий вокруг изоляции в стране.

Также мы писали, что на время карантина в Министерстве иностранных дел будет обустроено специальное помещение, где смогут находиться дети сотрудников, если у родителей нет возможности оставить их дома.