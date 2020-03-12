Пробное Внешнее независимое оценивание, которое перенесли из-за угрозы распространения коронавируса в Украине, должно состояться 4 и 11 апреля вместо 21 и 28 марта.

Об этом сообщают в пресс-службе Министерства образования Украины.

Так, пробное ВНО по украинскому языку и литературе вместо 21 марта состоится 4 апреля. Тестирование по другим предметам вместо 28 марта - 11 апреля. Даты, когда объявят результаты тестов огласят до 14 марта.

Также сообщается, что участникам пробного ВНО отправят новые приглашения-пропуска с актуальными датами: их нужно будет напечатать для участия в тестировании.

Напомним, "Страна" в режиме онлайн следит за тем, как проходит первый день карантина в Украине, который повлек закрытие некоторых школ, кинотеатров и запрет массовых мероприятий.