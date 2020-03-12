Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал украинцев воздержаться сот поездок в страны, которые были поражены новым коронавирусом Covid-19, а также назвал страны, где нужно проявлять особую осторожность.

Об этом он сообщил во время брифинга в Киеве в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"У меня есть сейчас призыв ко всем гражданам Украины, которые все еще планируют или уже запланировали, но еще не поехали в туристическое путешествие. Министерство иностранных дел призывает вас воздержаться от туристических путешествий в страны, пораженные коронавирусом. Особенно это касается наиболее популярных направлений среди наших граждан - это Египет, Таиланд и другие", - сказал Кулеба.

"Уважаемые украинцы, мы сделаем все для того, чтобы защитить вас и помочь вам, но пожалуйста, воздержитесь от решений, которые вас самих ставят под угрозу", - добавил глава ведомства.

Также он отметил, что в МИД понимают, что из-за ограничительных мер, которые принимаются правительствами стран, у украинцев могут возникнуть проблемы с документами. "Мы будем предоставлять вам максимальное содействие, обращайтесь в консульства. Мы также будем сейчас работать с правительствами соответствующих стран для того, чтобы вы могли избегать штрафов и любых последствий такой ситуации", - сказал министр.

Так, МИД призывает украинцев максимально осторожно относиться к поездкам в следующие страны:

Италию;

Египет;

Турцию;

Таиланд;

Объединенные Арабские Эмираты;

Испанию;

Францию;

Грецию;

Китай;

Южную Корею;

Японию.

По последним данным на сегодня, в Италии за сутки от коронавируса умерли 196 человек и заразилось 2 000.

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