"Страна" в первый день всеукраинского карантина провела инспекцию киевских кинотеатров, чтобы выяснить, где кино, а где карантин. Напомним, отметить показы рекомендовали городские власти.

Первой проверяем сеть кинотеатров "Мультиплекс". Диспетчер сети Ирина говорит, что в Киеве кинотеатры не будут работать, но уточняет, что официального заявления от сети кинотеатров о закрытии в Киеве нет: "На данный момент продажа билетов в городе Киев приостановлена, но мы не получали официального уведомления от нашего руководства о прекращении работы. Сказать более точную информацию работаем мы или нет, я пока не могу".

Диспетчер Ирина уточнила, что в других городах кинотеатры сети "Мультиплекс" работают в штатном режиме.

Сложившаяся ситуация в Киеве связана с тем, что есть решение КГГА о прекращении работы кинотеатров. Мы уточнили, что также есть решение Кабмина о введение карантина на всей территории страны, на что Ирина ответила, что документ не распространяется на кинотеатры, а вот в документе КГГА речь идет конкретно о кинотеатрах, в связи с этим кинотеатры не работают только в Киеве. Ситуация в других городах зависит от решения местных администраций. "Проверяйте информацию на сайте, если продажа билетов доступна, значит кинотеатр работает", - сказала диспетчер "Стране".

На сайте сети кинотеатров "Мультиплекс" продажа билетов в городе Киев недоступна, в других городах билеты продаются, количество сеансов не сократили.

Похожая ситуация по сети "Планета Кино". Екатерина, сотрудник сети кинотеатров, сообщила "Стране", что в столичных кинотеатрах все сеансы отменены до 3 апреля, ссылаясь на решение Кабмина о введении карантина, но сразу уточняет, что в других городах кинотеатры работают.

"Вы можете зайти на наш сайт и посмотреть по городам, если билеты доступны в продаже, значит, кинотеатр работает, если нет, значит, закрыт", - говорит она.

На сайте "Планета Кино" анонсирована работа всех кинотеатров по сети, кроме тех, что расположены в столице. Мы уточняем, что решение Кабмина распространяется на всю территорию Украины. Екатерина ссылается на решение руководства сети и просит подождать минуту для уточнения. Вернувшись, девушка отвечает: "Кинотеатры закрыты в Киеве из-за решения КГГА, а в других городах такие решения на данный момент не принимали".

Несмотря на карантин, некоторые кинотеатры продолжают работать. Это например, сеть кинотеатров "Баттерфляй", а именно:

Баттерфляй DeLux, улица Антоновича 50;

Баттерфляй Ультрамарин, улица Василия Липковского 1а;

Баттерфляй Нивки, Даниила Щербаковского 58.

Во всех трех кинотеатрах нам сказали, что они работают в штатном режиме. "Нам руководство сказали, что до 16 марта мы точно работаем, продажа билетов открыта, что будет дальше нам неизвестно".

Впрочем, уже через час после звонка кинотеатры по этой сети тоже начали закрывать.

Напомним, что вчера, решением Кабмина, был введен карантин из-за угрозы распространения коронавируса в стране.

В то же время, частный киевский театр опасается, что "сдохнет" из-за карантина, а потому продолжит работу.