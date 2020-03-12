Днем в четверг, 12 марта, Национальный банк Украины понизил справочный курс гривни до 25,81 грн/$1.

Об этом со ссылкой на данные НБУ сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, справочный курс гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 12:00 12 марта составил 25,81 грн/$1, днем ранее показатель составлял 25,58 грн/$1. Таким образом понижение курса составило 23 копейки.

Напомним, Национальный банк 12 марта впервые в 2020 году объявил аукцион по продаже до 200 млн долларов на межбанке. "Страна" разбиралась, что это значит.

Также мы писали, что курс гривни через иностранные инвестфонды могут качать Порошенко с Гонтаревой. Дело в том, что виновники изначального курсового взлета вовсе не паникующие украинцы, испугавшиеся новой девальвации гривни, а держатели ОВГЗ.