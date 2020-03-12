Дело избитого под Харьковом в августе 2019 года журналиста телеканала "112 Украина" Олега Решетняка передано в суд. В ходе расследования полиция установила 5 человек, которым было сообщено о подозрении в нападении и препятствовании профессиональной деятельности как персонально журналисту, так и всей съемочной группе телеканала.

Об этом сообщил глава НСЖУ Украины Сергей Томиленко в своем Facebook.

Такую информацию на запрос от НСЖУ сообщили в ГУНП Харьковской области, за подписью врио начальника следственного управления Евгения Маслия.

"По факту событий 28 августа 2019 в пгт Золочев, где неизвестные напали на съемочную группу телеканала "112 Украина", которая снимала сюжет о хищении леса в Харьковской области, и отобрали камеру у журналиста Олега Решетняка, следственным отделом Золочевского ОП ГУНП в Харьковской области внесены сведения в ЕРДР по ч. 3 ст. 171, ч. 2 ст. 345-1 УК Украины. В ходе досудебного расследования установлены пять человек, которым сообщено о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений. По результатам расследования обвинительные акты относительно фигурантов 19.02.2020 направлены в суд", - идет речь в ответе.

Сам пострадавший в комментарии НСЖУ подтверждает, что сейчас идут подготовительные заседания. "Следователь по этому делу у меня толковая. Планирую вскоре поехать на суд по сути", - говорит Олег Решетняк.

Напомним, 28 августа 2019 года в Харьковской области журналисты "112 Украина" подверглись нападению во время съемки сюжета о незаконной вырубке леса. Один из пострадавших, Олег Решетняк, смог выйти в прямой эфир и рассказал все детали инцидента.

Напали на журналистов в поселке Золочев Харьковской области, автомобиль съемочной группы заблокировали, пробили колеса, а журналистам угрожали физической расправой. Часть схватки удалось показать в прямом эфире, а потом связь оборвалась. Журналисты смогли вызвать полицию, однако сотрудники правоохранительных органов, которые прибыли по вызову, не стали вмешиваться, а просто наблюдали со стороны.

"Произошло следующее: мы снимали одно из хозяйств, подняли квадрокоптер для того, чтобы увидеть масштаб всего производства леса, после чего выбежали работники, агрессивный юрист. Сейчас происходит ругань, моим коллегам угрожают. Внутри остался водитель нашей машины, авто едва не перевернули, мы смогли сами остановить нападениео. Сейчас полностью спущены колеса, машина заблокирована", - рассказывал тогда в эфире детали происшествия Олег Решетняк.

На место инцидента вызвали спецгруппу "Корд", которая должна была защитить журналистов.

"Нападавшие требуют от нас флэш-накопители, на которых мы сохранили наши видеоматериалы, мы отказываемся их отдавать. Все они представляются людьми, которые работают здесь, а мы, мол, приехали и хотим остановить их работу, им не на что жить. Нам постоянно угрожают расправой, ругаются, сейчас стоит машина на европейских номерах, перекрыла дорогу, спустили колеса. Сейчас они планируют переворачивать машину, кажется", - добавил журналист во время инцидента.

После нападения в комментарии НСЖУ Олег Решетняк так прокомментировал свое состояние: "Жить буду, но на третий день ходить и говорить стало больно. Врачи говорят, что это нормально. Вчера прошел полное медицинское обследование. Были моменты, которые после первого исследования вызвали беспокойство. Поэтому врачи провели дополнительное обследование, чтобы снять все точки над "i".

В общем следователи, прокуроры и работники оперативных подразделений в первые дни после нападения на съемочную группу допросили в качестве свидетелей 48 человек. Процессуальным руководителем в уголовном производстве вынесено 22 постановления о взятии отпечатков пальцев рук у 19 свидетелей и 3 пострадавших.

В Национальном союзе журналистов Украины отмечают, что только прецеденты весомого наказания для напавших на журналистов смогут остановить новые проявления физической агрессии к представителям СМИ.



"Тот факт, что избиение Олега Решетняка происходило в прямом телеэфире не останавливал нападавших, - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - Полная безнаказанность за преступления против журналистов является причиной таких грубых атак. Поэтому суд над ними может стать показательным для всей Украины".

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что НСЖУ потребует от Зеленского отправить в отставку Бородянского из-за закона о дезинформации.

Так же мы рассказывали, что в НСЖУ возмутились уголовным делом против журналистов после расследования о замглавы Нацполиции.