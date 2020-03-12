Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что позиция руководства области по поводу карантина полностью совпадает с правительственной. Глава администрации выразил надежду, что мэр Харькова Геннадий Кернес, который отказался вводить карантин в местных школах, примет во внимание решение областной власти.

Об этом стало известно в четверг, 12 марта, по итогам заседания Харьковской областной государственной администрации.

Так, все учебные заведения Украины, в том числе и Харьковской области, должны быть закрыты на карантин до 3 апреля.

"Во время заседания комиссии был принят ряд решений. Они соотносятся с решениями, которые были приняты правительством. Как и постановило правительство, все учебные заведения - независимо от формы собственности - закрываются на карантин. До 3 апреля обучение не должно проводиться. Это решение подлежит обязательному исполнению всеми органами на местах", - говорится в сообщении ХОГА.

Алексей Кучер также сообщил, что уже сегодня решение о введении карантинных мероприятий принимают вузы области - в части из них занятия отменили с 12 марта, часть - еще в процессе утверждения таких решений. Также в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины в области вводятся ограничения массовых и спортивных мероприятий. А именно - не проводятся массовые мероприятия, в которых принимают участие более 200 человек.

На данный момент решается вопрос о проведении в Харькове на стадионе "Металлист", матчей ФК "Шахтер".

"От руководителей департаментов образования и здравоохранения Харьковского городского совета я получил ответ, что этот вопрос будет пересмотрен, поскольку их решение принималось до того, как постановление Кабинета министров было обнародовано. Поэтому мы надеемся, что мои замечания Харьковский городской совет учтет и примет решение, которое будет соответствовать этому постановлению", - резюмировал глава области.

Стоит отметить, что вчера, на своей странице в Facebook мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что закрывать местные школы и детские сады на карантин не нужно, так как в области нет ни одного подозрения на коронавирус.

Напомним, что несмотря на карантин, объявленный Кабинетом министров в связи с коронавирусом, харьковские школьники 12 марта отправились на занятия.