В Харьковской области закрывают университеты на трехнедельный карантин и переводят студентов на дистанционное обучение.

Соответствующие заявления были опубликованы на сайтах вузов, пишет Newsroom.

Напомним, вчера Кабинет Министров Украины принял решение о закрытии учебных заведений по всей стране до 3 апреля. Позднее в Министерстве образования и науки разъяснили, что карантин касается детских садов, школ, ПТУ и вузов всех форм собственности. Необходимость прекратить обучение подтвердил и глава ХОГА Алексей Кучер.

"Все учебные учреждения в Харьковской области должны быть закрыты на карантин. Такое решение было принято в соответствии с постановлением украинского правительства и мы должны действовать на упреждение", - заявил чиновник на сегодняшнем брифинге.

Как отмечается, из-за этого ведущие вузы города сейчас переведут своих студентов на дистанционное обучение. В частности, такие решения были приняты в Национальном медицинском университете, Харьковском политехническом институте. В ХНУ имени Каразина студентов также распустили по домам, но сообщили, что сотрудники вуза продолжат работу в штатном режиме. В Харьковском национальном университете радиоэлектроники рассказали, что будут рекомендовать учащимся выехать из общежитий.

Напомним, вчера Министерство образования ввело карантин во всех учебных заведениях по всей территории Украины до 3 апреля.

Ранее сообщалось, что харьковские школьники и студенты не ушли на карантин. В мэрии боятся паники среди местных жителей.