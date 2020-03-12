В Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали еще одного человека, он вернулся из Польши.

Об этом 12 марта на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Он сообщил, что с подозрением в больницу попал гражданин Украины. "Когда мы шли на брифинг, нам сообщили об одном случае у человека, который приехал из Польши. У него подозрение на заражение, уже есть пневмония", - заявил Ляшко.

По его словам, медики уже отобрали образцы на исследование. "Это человек преклонного возраста, группа риска. Это новое подозрение, которое есть, наиболее свежее… и наиболее вероятно, что это будет случай коронавирусной болезни", - добавил Ляшко.

До этого коронавирус официально подтвердили лишь у одного украинца – жителя Черновцов. Его госпитализировали 2 марта. Несколько дней до этого - 26 февраля – мужчины прибыл из Италии. Больной госпитализирован и изолирован.

С 12 марта и по 3 апреля в Украине введен карантин. Закрыты школы и вузы. Детские сады в некоторых городах еще работают.

Напомним, что кинотеатры Киева массово закрылись на карантин.

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