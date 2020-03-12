Пандемия смертельного коронавируса стремительно распространяется по Европе. Сегодня, 12 марта, первый смертельный случай от коронавируса Covid-19 был зафиксирован в Австрии. Здесь в Вене скончался 69-летний пациент, который был госпитализирован в феврале.

Об этом сообщает РИА Новости в своем Telegram-канале.

Так же сегодня первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Греции. Скончался 66-летний мужчина, который посещал Египет и Израиль.

Ранее в Греции были выявлены почти 100 случаев заболевания коронавирусом.

Напомним, что президент США Дональд Трамп запретил въезд в США из всех стран Евросоюза.

Это решение главы Белого дома застало врасплох европейских союзников. Ведь Дональд Трамп не согласовал с Европой запрет на авиасообщение.