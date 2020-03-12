В Киеве неизвестные напали на известного окнолога Андрея Безносенко. В результате инцидента, потерпевший получил травмы головы и рук.

Об этом рассказал сам Безносенко на своей странице в Facebook.

В среду, 11 марта, двое неизвестных избили главного врача института рака Андрея Безносенко. Нападение было совершено прямо у подъезда его дома.

Андрей Безносенко. Фото: Facebook

"Не думал, что в 21 веке в столице европейского государства под камерой наблюдения могут так просто напасть на врача, но понимаю что некоторым реально припекает. При жизни ни с кем у меня не было конфликтов, кроме настоящего в Национальном институте рака. Не надо быть "капитаном очевидностью", чтобы понять кем и для чего это сделано. Надеюсь, что раскрытие этого преступления не составит больших проблем для правоохранительных органов", - написал Безносенко.

Главврач института рака полагает, что инцидент непосредственно связан с конфликтом по месту его работы. Стоит отметить, что в сентябре прошлого года стало известно о злоупотреблениях властью со стороны директора Национального института рака Елены Колесник. По сведениям журналистов, она вступила в конфликт с главврачом учереждения Андреем Безносенко, который якобы не желал участвовать в ее коррупционных схемах.

Позже киевская прокуратурасообщила о подозрении Колесник, которая, по версии следствия, причастна к вымогательству денег у онкобольных. В связи с этим подозреваемых взяли под стражу, а директора института отстранили от должности.

Напомним, что в феврале 2020 года прокуратура Киева начала уголовное производство по факту закупок Национального института рака. Они осуществлялись в обход электронной системы тендеров ProZorro.