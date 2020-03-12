Советник секретаря СНБО по реинтеграции и восстановлению Донбасса Сергей Сивохо после нападения на него националистов и срыва презентации Национальной платформы примирения с Донбассом заявил, что это не остановит движение к миру и он продолжит работу.

Об этом Сивохо сообщил на своей странцие в Facebook в четверг.

"Некоторым мир не нужен. Они хотят войны. Потому что, война — это бизнес и большие деньги. Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру. Мы продолжаем нашу работу и наш диалог. Спасибо, всем кто пришёл сегодня! Журналистам, нашим единомышленникам и партнерам! Мир нам", - написал он.

Скриншот: Facebook/Сергей Сивохо

Напомним, сегодня в Киеве проходила официальная презентация Национальной платформы примирения и единства с Донбассом. Однако мероприятие продлилось всего полчаса после того, как националисты устроили перепалку. Они называли Сивохо предателем, после чего прижали его к стенке и начали толкать к выходу, матерно оскорбляя. По пути Сергей упал.

Платформа по примирению и единству - это проект Офиса президента, который ведет Сергей Сивохо. Предыдущую презентацию, которая должна была состояться 19 февраля, отменили из-за обострения на Донбассе.