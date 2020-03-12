В четверг, 12 марта, полицейские задержали националистов, которые напали на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо и сорвали презентацию "Национальной платформы примирения и единства".

Соответствующее видео опубликовал в Facebook журналист Ян Доброносов.

Отметим, что националисты напали на Сивохо спустя всего около получаса после начала презентации. Они начали называть советника секретаря СНБО "сепаром и предателем", а потом напали на него и сбили с ног.

На место прибыла полиция, но уже тогда, когда мероприятие было сорвано. Пробыв на месте совсем недолго, правоохранители покинули площадку. После этого автобус с националистами задержали.

В полиции сообщили, что в управление доставили 15 участников инцидента. Открыто уголовное производство, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Нацполицию.

Нацкорпус заявил, что ветераны "Азова" сорвали презентацию. Соответствующее заявление размещено на сайте Нацкорпуса.

Видео: Facebook/ Yan Dobronosov

Напомним, презентация "Национальной платформы примирения и единства", перенесенная с февраля на середину марта, началась утром 12 марта в КВЦ "Парковый".