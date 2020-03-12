Сегодня на презентации Национальной платформы по примирению националисты напали на Сергея Сивохо - советника секретаря СНБО. Который курирует вопрос гражданского примирения на Донбассе у Владимира Зеленского.

Через полчаса после начала мероприятия с места начали выкрикивать экс-добровольцы "Азова" - в частности, Сергей Тамарин. Они назвали Сивохо "предателем", "клоуном" и "сепаром".

После перепалки националисты обступили Сивохо и начали его толкать к выходу из конференц-зала, грубо оскорбляя. По пути Сергей упал. Полиция на происходящее не реагировала. Но примерно через полчаса после стычки задержала ее зачинщиков. Их оказалось 15 человек. Открыто дело по статье "Хулиганство".

На представителя президента радикалы нападают, пожалуй, впервые. Тем более в здании, где расположен офис партии - КВЦ Парковый. Зато не впервые атакуют саму идею примирения с украинцами, живущими в "ДНР" и "ЛНР".

Из сегодняшнего скандала стало ясно одно - пока в Украине ульраправые могут безнаказанно кошмарить людей, призывающих к примирению - оно никогда не состоится.

Об этом говорят и в соцсетях. Собрали реакции на беспредел.

Прокомментировал ситуацию и сам Сергей.

Некоторым мир не нужен. Они хотят войны. Потому что, война — это бизнес и большие деньги. Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру. Мы продолжаем нашу работу и наш диалог.

Спасибо, всем кто пришёл сегодня! Журналистам, нашим единомышленникам и партнерам!", - написал Сивохо в Facebook.

Его поддержал начальник - секретарь СНБО Алексей Данилов. Правда, одновременно он попытался от позиции Сивохо по Донбассу дистанцироваться. И уточнил, что позиции Совбеза Сергей не представляет, поскольку является внештатным советником.

В общем отмежевался.

"Возможность донесения своей позиции по самым сложным и проблемным вопросам - неотъемлемая черта общества свободных людей. Дискуссия - это нормальный процесс для любой страны, которая считает себя демократической.

Применение физической силы, оскорбления ночинаются там, где заканчиваются аргументы. Это то, что сегодня случилось с Сергеем Сивохо во время проведения его мероприятия. Подобные действия являются недопустимыми!

Также в очередной раз хочу подчеркнуть, что Сивохо является одним из моих 11 внештатных советников на общественных началах, и никогда не был уполномочен официально представлять позицию СНБО Украины по любым вопросам - по ситуации на временно оккупированных территориях, по вопросам реинтеграции, пенсий, социальных выплат или любых других.

В то же время хочу подчеркнуть, что каждый из моих 11 внештатных советников имеет свою собственную позицию. И поэтому совершенно рабочая ситуация, когда позиция моих внештатных советников или существенно отличается от моей позиции, или кардинально с ней расходится, что случается постоянно, но эти разногласия не прекращают дискуссию", - написал Данилов.

Главный редактор "Страны" Игорь Гужва отмечает, что или власть наказывает националистов, или мира в стране не будет.

"Сегодня Сергей Анатольевич советник секретаря СНБО Сергей Сивохо презентовал платформу Национального примирения.

По его словам, она должна стать площадкой для диалога между украинцами с разными взглядами и живущими по разные стороны линии соприкосновения с целью поиска консенсуса.

Правильные слова. Вот только презентация продлилась не более 30 минут.

Ее сорвали националисты, которые начали кричать, обзывать Сивохо сепаром и предателем, а потом напали на него и сбили с ног.

Этот случай предельно наглядно показывает, что никакого национального примирения в Украине не будет до тех пор, пока с бандами националистов и беспредельщиков не будут поступать так, как это положено по закону.

Точка".

Журналист Владимир Полуев напоминает, что "Платформа примирения" - это инициатива власти, которую та не сумела защитить. Что тогда говорить о самом примирении?

"Вот о какой готовности идти на сложные шаги ради мира можно говорить, если власть не готова защитить своих же людей и свои же инициативы", - удивляется Полуев.

"А Аваков точно ваш партнёр и министр, команда Зе? А власть у нас — вы или радикалы в балаклавах? А полиция, которая просто смотрела, как радикалы напали на Сивохо, это точно полиция? Вы не способны обеспечить безопасность даже своего мероприятия в центре Киева, в своём офисе, а обещаете мир Донбассу. Ну, тогда вам надо с нацистами примиряться, а не с Донбассом", - пишет блогер Александр Скубченко.

"Так понимаю, что те кто напали на Сивохо не приемлят никаких мирных инициатив и планов.

Хотят вечную войну до победы.

Так почему они тогда в киевском пресс-центре, а не на Донбассе в окопе?", - удивляется журналист Евгений Хурсин.

Позже от написал: "Националисты напали на Сивохо, а он на секундочку заместитель главы СНБО. Это очень яркий показатель беззубости власти".

"Напали на советника Совета Безопасности Сивохо. Напали радикалы.

Напали, чтобы сорвать презентацию диалога с Донбассом. Вопрос: теперь ясно, кто зарабатывает на том, что идёт война?

Заметьте. Сорвали презентации диалоговой платформы с украинскими гражданами.

Жду реакции президента", - заявил политтехнолог Дмитрий Раимов.

"Как думаете, Сивохо лично заставят извиниться перед нациками за доставленные им неудобства, либо Зеленский за него это сделает?", - иронизирует журналист Юрий Ткачев.

"По ситуации с Сивохо буду краткой.

Грубо и публично нарушать закон можно в одном случае: когда есть соучастники во власти. Те, кто прикроет. Вот именно так и цветет безнаказанность и самоуверенность.

Надеюсь, это всем понятно", - пишет юрист Елена Лукаш.

"Украина, хронология дня:

Радикалы напали на советника ,внимание , Рады Национальной , внимание, Бэзпэки и Обороны , внимание, комика Сергея Сивохо и ударили его.

Раднык упал.

В Киеве будут ставить памятник Симону Петлюре, об этом заявил Директор Института Национальной Памяти.

Подскажите , может что пропустил, как ещё форпост мировой цивилизации встречает коронавирус и надвигающийся кризис и борется с ними?!", - интересуется бизнесмен Евгений Черняк.

При этом сторонники Порошенко поддержали нападение на Сивохо.

"Сегодня мне как-то стало спокойнее. В стране есть где-то 4% населения с активной гражданской позицией, которые не допустят сюда никакой "русский мир"", - радуется блогер Алена Яхно.