Киевские кинотеатры отменили сеансы на время карантина, введенного вчера в столице и по всей Украине из-за коронавируса. Ожидается, что кинопоказы возобновятся через три недели.

Об этом в четверг, 12 марта, информирует издание "Українські Новини".

Так, руководитель сети кинотеатров "Мультиплекс" Роман Романчук заявил о приостановке работы в связи с мерами по недопущению распространения коронавируса Covid-19 в стране. Действие данного решения продлится до окончания карантина.

"Сегодня решением постоянной комиссии КГГА по вопросам техногенной эпидемиологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было введено в действие решение о закрытии кинотеатров в городе Киев на период до 31 марта 2020 года. С высокой степенью вероятности закрытия будут происходить и по другим городам страны на протяжении ближайших нескольких дней; предвидим это. В период вынужденной паузы будем фокусироваться на обновлении нашей стратегии, оттачивать участки процессов, в которых мы еще не достигли совершенства в работе с вами, формировать новые продукты", - написал он.

Аналогичное решение было принято относительно кинозалов сети "Оскар".

"Мы беспокоимся о наших посетителях, поэтому кинотеатры не работают из-за карантина", - заявила администратор кинотеатров. Также она отметила, что деньги за билеты, приобретенные онлайн, будут возвращены покупателям: "Мы возвращаем деньги за уже купленные билеты на сеанс".

C подобным заявлением выступил совладелец сети кинотеатров "Планета Кино".

"Мы решили отменить сеансы в Киеве с завтрашнего дня и сделать все возможное для безопасности зрителей. Если у вас есть билеты, которые вы покупали онлайн, их можно самостоятельно вернуть в приложении или личном кабинете на сайте. Деньги вернутся на карту в течение трех дней. Завтра наши операторы контакт-центра будут связываться со зрителями, чтобы произвести возврат всех приобретенных билетов. Ждем решения местных органов относительно других городов Украины. Держать вас в курсе дел", - заявил руководитель сети.

Администраторы кинотеатров отметили, что в скором времени заведения могут закрыться и в других регионах страны.

Напомним, что вчера, решением Кабмина, был введен карантин из-за угрозы распространения коронавируса в стране.

Ранее "Страна" писала о ситуации в киевских магазинах накануне карантина.