Утром 12 марта в селе Заволока Сторожинецкого района Черновицкой области произошло двойное убийство. Муж убил жену и своего полуторагодовалого ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Как сообщается, утром в полицию позвонил 38-летний житель села Заволока Сторожинецкого района. Мужчина признался, что убил свою жену и малолетнего ребенка. Для проверки информации ситуационный отдел областного управления Нацполиции немедленно направил по указанному адресу роту полиции особого назначения.

На месте происшествия полицейские нашли тела женщины и девочки, установили личность заявителя и задержали его. На место преступления выехало руководство и следственно-оперативные группы ГУНП в Черновицкой области и Сторожинецкого отдела полиции и эксперты-криминалисты.

Правоохранители выяснили: находясь в доме по месту жительства, мужчина топором зарезал 36-летнюю жену и задушил 1,5 летнюю дочь. Почему так поступил – объяснить не может.

Сейчас полицейские осматривают место происшествия, опрашивают злоумышленника и возможных свидетелей и очевидцев преступления.

Следователи начали уголовное производство по признакам пунктов 1 и 2 части 2 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчина задержан в порядке статьи 208 (Задержание уполномоченным служебным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. За совершение двойного убийства задержанному грозит пожизненное лишение свободы.

Фото: cv.npu.gov.ua

Напомним, в Харькове поймали пару мужчин, которые зверски убили девушку и сожгли ее тело в трубе.

Также мы писали, что мужчина, который убил сожительницу раскаленным утюгом, проведет за решеткой восемь лет.