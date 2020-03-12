Украина может ограничить авиасообщение с Германией и Францией в рамках мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом со ссылкой на министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия пишет "Интерфакс-Украина".

"Сегодня мы будем собираться с авиаперевозчиками… Сейчас рассматривается вопрос ограничения авиарейсов с Германией и Францией", - сообщил Криклий.

Напомним, ранее украинская авиакомпания МАУ уже отменила некоторые рейсы в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию и Данию, а также снизила количество внутренних рейсов в пределах Украины.

Также "Страна" в режиме онлайн следит за тем, как проходит первый день карантина в Украине, в рамках которого в стране закрыты некоторые школы, кинотеатры и запрещены собрания.