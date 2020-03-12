В феврале импорт российского дизтоплива в Украину увеличился на 40% по сравнению с январем. Таким образом был компенсирован спад поставок из Беларуси.

Об этом информирует издание Еnkorr со ссылкой на данные собственного исследования и "Консалтинговой группы А-95".

Так, согласно информации экспертов, в феврале российское дизельное топливо составляло 45% от баланса украинского рынка. Анологичный результат российские экспортеры имели до введения дополнительных пошлин на поставки по трубопроводу "ПрикарпатЗападтранс".

Баланс украинского рынка ДТ в феврале 2020 года составил 448,4 тыс тонн. Это на 3% (на 12,7 тыс тонн) больше, чем в феврале 2019 года и на 25% (на 90 тыс тонн) больше января 2020 года.

Украинские НПЗ в февральском балансе заняли около 14% (64 тыс тонн), импорт - 86% (384 тыс тонн). Россия в прошлом месяце импортировала 200,8 тыс тонн, что на 58,6 тыс тонн больше, чем в январе (142,5 тыс тонн).

Основной прирост пришелся на канал поставок через трубопроводный терминал в Гомеле (Беларусь), с которого отгрузки в Украину в феврале увеличились до 118 тыс тонн с 75 тыс тонн в январе. Источники издания отмечают, что за счет увеличения объемов поставок из России, украинскому рынку удалось сбалансировать ситуацию с дизтопливом в стране, усложнившуюся после сокращения объемов поставок топлива из Беларуси.

Напомним, что в январе этого года украинские производители топлива потребовали от правительства введения на российский дизель и сжиженный газ пошлин в размере 8,46%.

Также мы писали, что в связи с обвалом цен на нефть на 30% в Антимонопольном комитете Украины ожидают, что АЗС снизят цены на топливо.