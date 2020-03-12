Встреча лидеров стран "Нормандской четверки" не состоится в апреле, ее могут перенести на май или более поздний срок.

Об этом со ссылкой на представителя правительства Германии, который общался с журналистами не под запись, сообщает "Европейская правда".

"Мое личное мнение, что саммит точно не состоится в апреле - возможно, в мае, а возможно, и позже", - сообщил представитель.

Уточняется, что не официальное оповещение, а окончательное решение об отсрочке саммита еще не принято. Впрочем источник, занимающийся украинской тематикой, уверен, что завершить подготовку к саммиту вовремя не удастся. Дело в том, что на данный момент нет возможности договориться о результативной встрече.

"Важнее результат. Лучше немного подождать и тогда получить результат, чтобы президенты ехали на саммит, уже имея какие-то договоренности... Я очень уважаю то, что ваши представители (занимающиеся Нормандией) всегда продолжают - и действуют дальше, и дальше, пока не получится достичь договоренности", - сообщил источник.

Напомним, ранее Вадим Пристайко назвал условием новой Нормандской встречи выполнение всех семи пунктов парижского коммюнике.