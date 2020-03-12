В ОБСЕ подтвердили, что контактная группа в Минске договорилась создать консультативный совет для выработки предложений по политическому урегулированию на Донбассе.

Об этом сообщила в среду спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау, пишут "РИА-Новости"

"Политическая рабочая группа обсуждала вопросы, связанные с особым статусом ОРДО и ОРЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей – Ред.) согласно пункту 11 Комплекса мер (по выполнению минских соглашений – Ред.). Также было принято решение создать консультативный совет при рабочей группе, согласован проект его полномочий и порядка работы. В задачах совета будет выработка рекомендаций по политическим вопросам в рамках компетенции", - заявила Грау журналистам в Минске по итогам очередного раунда переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.

Напомним, в феврале президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что украинская сторона инициирует разведения сил и средств на Донбассе по секторальному принципу, согласно которому линия разграничения разбивается на сектора, где будет осуществляться постепенное разведение сил после верификации СММ ОБСЕ.

Напомним, что Ермак и Козак прилетели в Минск на встречу контактной группы по Донбассу.

Также мы писали о том, что двое украинских военных погибли в результате обстрела армейского грузовика на Донбассе.