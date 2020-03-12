На презентации "Национальной платформы примирения и единства", которую сегодня в Киеве проводил советник главы СНБО Сергей Сивохо, националисты устроили стычку.

Через полчаса после начала мероприятия "азовец" Сергей Тамарин начал с места оскорблять Сивохо, называя его предателем. После нескольких минут перепалки ведущий объявил о завершении мероприятия.

Но националисты обступили Сивохо, прижали к стенке и начали толкать к выходу. По пути Сергей упал.

Радикалы преследовали его и кричали "Сепар", "Клоун". Под конец охрана увела организатора конференции.

Участница конференции Марина Черенкова в комментарии "Стране" сказала, что они и дальше будут пытаться продвигать платформу. Одновременно в "Парковом" представители Нацкорпуса рассказывают, как нужно установить мир на Донбассе - заблокировать регион, не подавать туда воду и электроэнергию.

Полиция вообще никак не реагировала на происходящий беспредел.

Полное видео с этой конференции можно посмотреть здесь.

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