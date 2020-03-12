Сегодня в Киеве прошла презентация автоматической системы фиксации ДТП в Киеве. На мероприятии присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и глава МВД Арсен Аваков.

Видео презентации опубликовано на странице Офиса президента в Facebook.

В четверг, 12 марта, во время презентации президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что система фиксации правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения запустится не только в Киеве.

"Мы хотим, чтобы видеофиксация была по всей территории Украины. При всем уважении и любви к нашей столице, Украина это не только Киев", - заявил Зеленский.

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко объявил дату официального запуска системы и немного рассказал об участках дорог столицы, где она будет функционировать.

"У нас на сегодня установлены 20 камер в городе Киеве. До 1 мая, до дня запуска системы в штатном режиме, будут установлены еще 30 камер в Киевской области. Эти камеры установлены не где-угодно, а именно в местах, где по статистике гибло и травмировалось больше всего наших граждан", - заявил Геращенко. Так, Геращенко упомянул Южный мост Киева и Харьковскую площадь в качестве примеров мест, где камеры начнут работать в рамках новой системы.

Рассказал замминистра и об особенностях работы нововведения: "Камера фиксирует превышение скорости. После этого патрульный полицейский фиксирует на компьютере номер автомобиля. После совпадения номера с его маркой выписывается административный протокол, который по почте отправляют нарушившему лицу. Если за рулем был не владелец автомобиля, он может сообщить человеку, которому он доверил авто, чтобы тот уплатил административный штраф".

Напомним, что с 20 ноября, на дорогах Украины запустились 115 приборов TruCAM для фиксации скорости движения машин. Измерения хотят осуществлять на 186 участках.

Также мы публиковали детали страшного ДТП, которое недавно произошло под Киевом. На Кольцевой дороге столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате ДТП три человека погибли на месте от полученных травм.