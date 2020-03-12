Печерский районный суд Киева обязал Госбюро расследований открыть производство по факту незаконных обысков в офисе партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которые СБУ проводила в начале декабря прошлого года.

Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Там ряженые в вышиванки и камуфляж псевдопатриоты требуют от СБУ арестовать участников украинской парламентской делегации, посетивших Госдуму России без разрешения главного "Слуги народа". Ещё раз объясняю. У нас парламентско-президентская, а не президентская республика. Это значит, что в иерархии власти парламент занимает более высокое положение, чем президент, и именно парламент, а не президент, определяет основные направления государственной политики, в т. ч. и в вопросах войны и мира. Это во-первых", - написал Кузьмин.

А во-вторых, по его словам, Конституция и законы Украины гарантируют народному депутату независимость и спрашивать у президента разрешение на реализацию депутатских полномочий нардепы не должны.

"И в-третьих, уголовный кодекс Украины предусматривает уголовную ответственность за препятствование депутатской деятельности и сотрудники СБУ, посягнувшие на депутатскую независимость, являются субъектами этого преступления. И специально для тех, кто рискнёт "напасть" на депутатов ОПЗЖ за поездку в Россию, публикую определение суда от 04.03.2020, согласно которому ГБР обязано зарегистрировать в ЕРДР и провести расследование по факту незаконного обыска, проведённого сотрудниками СБУ в офисе ОПЗЖ", - подытожил нардеп.

Скриншот, фото: Facebook/ Ренат Кузьмин

Напомним, в декабре 2019 года, по данным Кузьмина, Государственное бюро расследований возбудило дело против Службы безопасности Украины по фактам незаконной слежки за депутатами "Оппозиционной платформы - За жизнь".