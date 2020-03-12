Сегодня, 12 марта министр внутренних дел Арсен Аваков запустил аналитический центр безопасности дорожного движения и презентовал систему видеофиксации административных правонарушений, которая начнет выписывать штрафы киевским водителям с 1 мая. До этого времени система будет работать в режиме предупреждения.

По словам Авакова, 12 марта по состоянию на 10:50 в Киеве зафиксировали 32 541 нарушение правил дорожного движения. Это показали 20 камер, установленные в столице. Ко дню запуска системы в штабном режиме - 1 мая - в Киевской области будут установлены еще 30 камер фото- и видеонаблюдений.

Камеры установлены в местах, где по статистике погибает и травмируется в ДТП больше всего украинцев. За 28 лет независимости в ДТП погибли 174 тысячи человек - количество, сравнимое с населением Черновцов или Кременчуга.

Спикеры, которые выступили во время презентации программы отметили, что систему еще нужно опробовать. Главное, за что будут получать штрафы водители, - это превышение скорости (допустимая скорость по городу 50 км/ч).

На презентацию этой системы пришел президент Владимир Зеленский, чей Офис и опубликовал видео с мероприятия.

Что известно про систему видеофиксации ПДД

По словам Авакова, система контроля за движением автомобилей влияет на число ДТП. Так, с 2015 года, когда в Украине начала работать патрульная полиция, смертность украинцев снизилась на тысячу человек. Аваков также привел цифры ужасающей статистики: "За 28 лет независимости (с 1991 по 2019гг, - Ред.) в ДТП погибли 174 95 человек, 1 264 657 травмировались, 1 088 241 пострадавший".

Замминистра Антон Геращенко назвал основную причину ДТП на украинских дорогах - по статистике 40% ДТП в Украине происходят из-за нарушения скоростного режима. Он акцентировал на важности видеофиксации на дорогах и рассказал про работу некоторых видеокамер.

Так, камера на Южном мосту в Киеве в настоящее время работает в тестовом режиме. Однако уже с 1 мая все водители, которые будут превышать здесь скорость, будут получать уведомления о необходимости оплатить штраф. Здесь за последние 3 года погибло 2 человека, больше 10 человек получили травмы. "Каждая авария на Южном мосту это часы остановок трафика, тысячи киевлян стоят в этих пробках", - акцентировал Геращенко.

Отметим, что чаще всего пробки на Южном мосту, да и других, происходят не из-за аварий, а по двум основным причинам.

Первая - это бесконечные ремонтные работы на Южном мосту. Сооружение явно в аварийном состоянии. Его беспрерывно латают уже несколько лет, закрывая для проезда полосы то в одну, то в другую сторону.

То есть уже из-за этого нагрузка идет и на соседние мосты - многие едут в объезд.

Вторая причина пробок на все киевских мостах - это неконтролируемая застройка Левого берега (на одних только Осокорках и Славутиче возводятся десятки новостроев), которые вообще не учитывают перегрузку траспортной инфраструктуры.

Многие киевские водители даже не знают, что такое ехать по мостам в Киеве со скоростью, о которой говорят в МВД.

Но вернемся к видеофиксации.

Еще одна камера будет установлена на Харьковскй площади, где за последние 3 года погибли 10 киевлян и гостей столицы. Камера будет следить, чтобы водители, которые разгоняются из Борисполя, притормаживали на въезде в Киев.

Список и адреса всех установленных камер есть на сайте МВД. Всего 20 камер:

по улице Елены Телиги, 39; на Набережном шоссе, 4; на перекрестке Причальной и Днепровской набережной; по ул. Братиславской, 18; на Чоколовском бульваре, 24; две камеры на Северном мосту - в направлении левого и правого берегов; на Броварском проспекте у станции метро Левобережная и на перекрестке с улицей Строителей; Южный мост - в направлении левого и правого берега; проспект героев Сталинграда, 25; на проспекте Владимира Маяковского, д.56 и д.65; на бульваре Дружбы народов, 27 и 36; на Столичном шоссе, 58 в направлении Киева и Обухова; еще две камеры - на перекрестке Харьковской площади с улицей Николая Бажана.

Как будет работать система

Система видеофиксации на дорогах будет работать по такой схеме:

- вначале камера будет фиксировать превышение скорости

- после этого патрульный полицейский на своем компьютере будет фиксировать нарушителя, проверяя номера его автомобиля

- после установления совпадения номера автомобиля с ее маркой, будет выписан административный протокол

- через "Укрпочту" административный протокол направляется нарушителю, его же дублируют и отправляют в электронной версии в электронный кабинет водителя.

- после этого нарушитель может ознакомится с фото нарушения, узнать место и время нарушения ПДД, даже пересмотреть видео, когда его автомобиль нарушил ПДД. Если за рулем был не владелец автомобиля, то административный штраф оплачивает нарушитель.

Авторы системы уверяют, что после оплаты штрафа водителю вряд ли захочется повторно нарушать ПДД. Сейчас установлены такие штрафы: за превышение скорости 510 грн, за уезд с места ДТП - 255 грн с лишением прав на полгода, если автомобилем управляет лицо без прав - 510 грн. Однако в МВД еще в январе планировали увеличить эти штрафы в 20 раз.

Планы и перспективы "аваковской" программы

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что статистика смертности на украинских дорогах ужасна. "Ситуация на наших дорогах - это фактически война внутри страны. Внедрение системы фотовидеофиксации позволит нам в разы снизить смертность на дорогах. И уже потом эта система будет работать по всей стране", - сказал Владимир Зеленский.

"Украина - это не только Киев. Видеофиксация будет работать по всей стране, потому что человек - это приоритет... нет задачи заработать на этом деньги. Есть задача, чтобы люди понимали, что они должны задуматься о своей жизни и тех, кто вместе с ними едет в авто", - отметил президент Украины, который присутствовал на презентации проекта.

По данным МВД, только за прошлый год на киевских дорогах погибли 120 человек, тогда как в Осло (Норвегия) погиб только один человек. В мире под эгидой организации ООН объявлено десятилетие снижение смертности на дорогах. До 2030 года ООН установила план - снизить гибель людей в ДТП вдвое.

По словам Геращенко, МВД совместно с министерством инфраструктуры могут поставить амбициозный план - за 5 лет снизить смертность на украинских дорогах в два раза. Правда, здесь замминистра МВД сделал небольшую поправку о том, что результат работы системы автофиксации на дорогах будет зависеть от огромных капиталовложений в строительство дорог и новых развязок.

Несколько слов о программе рассказал и первый заместитель Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Белошицкий, которого ранее вовлекли в создание аккаунта патрульной полиции в "Тик Ток". Он продемонстрировал, как будет оформляться административный протокол на водителя-нарушителя скоростного режима. Для примера взяли настоящего нарушителя, который ехал со скоростью 83 км/ч вместо 50 км/ч. "Полицейский проверяет наличие и полноту данных про ответственное лицо, транспортное средство, соответствие номерного знака марке и модели авто", - отметил Белошицкий.

По его словам, благодаря системе в будущем можно будет находить угнанные или разыскиваемые автомобили.

Фото: Скриншот с презентации МВД

Проверить, есть ли на вас штраф можно в электронном кабинете водителя на e-driver.hsc.gov.ua, на сайте МВД bdr.mvs.gov.ua или через мобильное приложение "Дія". По словам заместителя министра внутренних дел Сергея Гончарова, одним из главных вопросов является информирование о факте совершения нарушения. Такая информация должна быть удобной, быстрой и доступной. Поэтому скоро заработают мобильные приложения, которые будут в формате push-сообщений информировать о факте обнаружения превышения скорости. А с 1 мая начнут приходить постановления в бумажном виде.

Впрочем, после презентации осталось неясно, как наложить штраф на нарушителя, которого просто не окажется в системе МВД по причине "неполноты данных". Как будут действовать полицейские в случае, если нет адреса нарушителя или номер автомобиля не соответствует модели авто. По всей видимости, программа аналитического центра безопасности дорожного движения тесно связана с приложением "Дія", которое ранее презентовал президент Зеленский.