В Киеве, несмотря на карантин, введенный местной властью с 12 марта из-за коронавируса, продолжит свою работу зоопарк. Там закроют только зимние помещения.

Об этом со ссылкой на администратора зоопарка пишут "Украинские новости".

"Мы не закрываемся, у нас просто закрываются зимние помещения", - сообщили в зоопарке.

Сейчас уже достаточно тепло, поэтому большинство животных находится в вольерах на улице. Поэтому зоопарк не собирается закрываться. Более того, администрация зоопарка планирует снизить цены на входные билеты.

Напомним, "Страна" в режиме онлайн следит за тем, как проходит первый день карантина в Украине.

Также мы писали, что кинотеатры Киева отменяют все сеансы из-за карантина по коронавирусу.