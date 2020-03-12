Несмотря на карантин, объявленный Кабинетом министров в связи с коронавирусом, харьковские школьники 12 марта отправились на занятия. Школы и некоторые вузы продолжают работать в обычном режиме.

Об этом передает с места корреспондент "Страны".

Как заявил городской глава Генадий Кернес, карантин в садиках и школах Харькова не вводится по нескольким причинам.

"Причина первая – за последние 20 дней мы наблюдаем снижение уровня заболеваний ОРВИ в школах.

Причина вторая – куда родителям деть своих детей на время трехнедельного карантина совершенно непонятно и для многих из них - это время становится тяжелым испытанием. Но если кто-то считает, что для его ребенка лучше ближайшее время пересидеть дома – руководство школ не будет против, необходимо только написать соответствующее заявление на имя руководителя учебного заведения. И, к слову, скоро каникулы - с 23-го по 29-е марта. Но тех детей, которые будут посещать школы, тоже ждут изменения. Для средне- и старшеклассников будет отменена многокабинетная система, учебный процесс будет проходить в одном классе. По утрам дети будут проходить медицинский осмотр. Сами же школы будут дополнительно дезинфицировать", - написал Геннадий Кернес в своем телеграм-канале.

Также и не все вузы Харькова закрылись на карантин. Харьковский национальный университет радиоэлектроники, Харьковский авиационный институт, Харьковский национальный университет строительства и архитектуры, университет внутренних дел и медицинский университет пока не ввели карантины.

Как сообщил "Стране" источник в харьковской мэрии, отказались от введения карантина не только ввиду отсутствия причин, а и с целью не допустить панику.

"Вчера в торговых центрах была паника после решения кабмина о введении канатники и люди в спальных районах массово пошло скупать все "необходимое". По 20 кг гречки, сахара, соли. И эта паника началась сразу после публикации решения кабмина. Тем более, что уже через неделю дети отправятся на каникулы", - рассказал нам источник.

В тоже время в ближайшее время ожидается брифинг губернатора Харьковской области Кучера. Как ожидается, на нем он потребует от всех соблюдать предписания Киева по карантину.

Стоит отметить, что "Страна" ведет онлайн-трансляцию событий вокруг первого дня карантина в Украине, введенного в связи с эпидемией коронавируса в Европе.

Также мы писали, что в Италии в течение суток от коронавируса умерли 196 человек, что является рекордной цифрой с начала вспышки заболевания. Число случаев выздоровления возросло до 1045.