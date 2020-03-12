С 7 марта 2020 вступил в силу приказ Министерства юстиции Украины, который разрешает украинским нотариусам проставлять апостиль.

Об этом сообщает правительственный портал.

Речь идет о приказе от 27 февраля 2020 №702/5 "О внесении изменений в Порядок проставления апостиля на официальных документах, выдаваемых органами юстиции и судами, а также на документах, которые оформляются нотариусами Украины"

"Учитывая, что значительное количество документов, которые подаются для проставления апостиля, составляют именно документы, оформленные нотариусами, привлечение нотариусов к участию в процедурах проставления апостиля значительно упростит указанную услугу и сделает ее более удобной для граждан", - отметила заместитель Министра юстиции Ольга Онищук.

В Украине апостиль ранее проставлялся в трех государственных учреждениях: Министерстве образования и науки Украины (аттестаты, дипломы об образовании и проч.), Министерством юстиции Украины (на документах, выдаваемых органами юстиции и судами, а также на документах, которые оформляются нотариусами Украины) и Министерством иностранных дел Украины. Теперь такое парво получили и нотариусы на тех документах, которые они оформляют.

Апостиль (фр. Apostille) - это штамп, который наделяет иностранный документ юридической силой в любом из государств-участников Гаагской конвенции 1961 года. Внутри штампа – форма для заполнения. Штамп несет один и тот же заголовок – слово апостиль на французском языке и упоминание о Гаагской конвенции 1961 года: "Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)".

Напомни, что украинским нотариусам разрешат регистрировать браки и разводы.

Также мы писали о том, что нотариусов обязали снимать своих клиентов на камеру.