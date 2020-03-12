В четверг, 12 марта, в Киеве официально презентуют Национальную платформу примирения и единства. Ее создала команда советника секретаря СНБО по реинтеграции и восстановлению Донбасса Сергея Сивохо в рамках выполнения инициатив президента Владимира Зеленкого касаемо разработки действенной политики гуманитарной реинтеграции Донбасса.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Мероприятие проходит в КВЦ "Парковый". Продлится оно максимум до 12:00. В зале присутствуют члены Нацкорпуса. На улице - около 30 бойцов в спецформе без опознавательных знаков.

"За шесть лет на Донбассе погибли около 13 000 людей. Кто-то хоронит людей, а кто-то обогащается на вооруженном конфликте", - сказал Сергей Сивохо в начале презентации.

Фото: "Страна"

В описании проекта указано, что задача Платформы - объединение правительственных инициатив и общественного сектора для разработки государственных политик. Национальная платформа примирения и единства сосредотачивается на построении диалога между мирными людьми на всей территории Украины, в том числе, на временно неподконтрольных территориях. В создании дискуссионных площадок Платформе будут помогать "амбассадоры" - люди, которые пользуются безоговорочным авторитетом с обеих сторон линии соприкосновения и могут объединить вокруг себя общество.

"Приоритет государственной политики - возобновление мира. Но до сих пор не было сформировано единой системы разработки и реализации государственной политики по реинтеграции Донбасса. Сейчас ситуация меняется. Создание профильного министерства и запуск платформы - цепи одного процесса", - цитируют в пресс-релизе лидера Платформы Сергея Сивохо.

Фото: "Страна"

Напомним, изначально презентация и запуск Национальной платформы примирения и единства должна была состояться 19 февраля, но их перенесли в связи с эскалацией на Донбассе.