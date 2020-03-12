Кабмин разделил Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц на две структуры: министерство по делам ветеранов и министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Соответствующее постановление № 212 от 11 марта размещено на сайте Кабмина.

Кабмин установил, что Министерство по делам ветеранов обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере социальной защиты ветеранов войны, лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, пострадавших участников Революции достоинства, членов семей ветеранов войны, а также социальной защиты лиц, на которых распространяется действие закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защите".

В свою очередь Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий обеспечивает формирование и реализует государственную политику по вопросам временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

Обеспечение деятельности Министерства по делам ветеранов и Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в 2020 году осуществляется в пределах расходов, предусмотренных на обеспечение деятельности Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Министерство по делам ветеранов возглавил Сергей Бессараб. С 2017 года он является замначальником Генштаба ВСУ. Награжден медалью "За воинскую службу Украине" и орденом "За заслуги" III степени.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины возглавил Алексей Резников. Ранее Резников был политическим переговорщиком от Украины на минской площадке по урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе.

Напомним, что после заседания фракции "Слуги народа" сообщили, какие министерства решили разделить.

Также мы писали о том, что министр правительства Гончарука не хочет, чтоб его министерство поделили.