По мнению губернатора Токио Коикэ Юрико, отмена Олимпийских игр-2020 из-за коронавируса в принципе невозможна, так как уже была проведена огромная подготовительная работа.

Об этом пишет Kyodo.

"Отмена Олимпиады сейчас невозможна. Мы провели огромную подготовительную работу. В ближайшее время МОК объявит о своем решении", - сказала Коикэ Юрико.

Так, уже сегодня, 12 марта, в Древней Олимпии пройдет церемония зажжения олимпийского огня. Зрителей на нее не допустят, присутствовать на мероприятии будут официальные лица и журналисты. А сами игры должны проходить в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Между тем, ранее член исполнительного совета оргкомитета Олимпиады-2020 заявлял, что в случае, если летом соревнования не проведут, то Олимпийские игры в Токио могут на год или два.

Напомним, оргкомитет Токио-2020 рассматривает вариант, при котором Олимпиада будет показана только по ТВ.