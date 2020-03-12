На севере Словакии произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса с закарпатскими заробитчанами. В аварии погибли 2 человека, 31 получил травмы.

Об этом сообщает Mukаchevo.net.

В полиции Словацкой Республики рассказывают, что 11 марта микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с заробитчанами на скорости столкнулся с рейсовым автобусом, которым управлял 43-летний мужчина. В результате ДТП погибли 2 человека - 23 и 26 лет. Также один человек получил телесные повреждения, 14 - умеренные травмы, 16 - легкие.

После лечения 25 пациентов были переведены в больницы в Липтовском Микулаше, Дольном Кубине, Ружомбероке и Мартине.

По информации телеканала JOJ, водитель микроавтобуса приехал с местной АЗС и не предоставил приоритета автобусу, который находился на главной дороге. В результате столкновения автобус слетел с дороги в восьмиметровый овраг.

Официальной информации о погибших нет, однако в соцсетях рассказывают, что погибли два жителя Тячевского района.

Фото: mukachevo.net

Напомним, что словацкие перевозчики блокировали границу с Украиной.

Также мы писали о том, что на украино-словацкой границе образовалась 10-километровая очередь из грузовиков.