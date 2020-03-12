Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп пожаловался на оборонительный стиль игры мадридского Атлетико в ответке 1/8 Лиги чемпионов, благодаря которому испанцы обыграли действующих обладателей трофея со счетом 2:3.

Об этом он рассказал на послематчевой пресс-конференции, как передает BBC.

В среду, 11 марта, состоялся очередной поединок в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором Атлетико в гостях обыграл Ливерпуль со счетом 2:3. Основное время завершилось со счетом 1:0 в пользу британцев, и был назначен овертайм. В дополнительное время, несмотря на то, что Ливерпуль добавил еще один гол в свою копилку, он пропустил от испанцев целых три мяча.

"Я не понимаю, почему Атлетико, обладая таким классом, играет в такой футбол, - сказал Клопп. Мадридская команда слишком много внимания уделяет обороне - в два ряда по четыре человека. - Они могли бы играть в настоящий футбол, но стоят глубоко в защите и контратакуют".

В общем итоге тренер Ливерпуля полагает, что исход матча и вылет его команды не являются справедливым результатом.

Напомним, что во вторник, 10 марта, РБ Лейпциг одолел во второй встрече 1/8 финала Лиги Чемпионов грозный Тоттенхэм и вышел в следующий этап турнира.

Также мы писали, что в этот же день бергамская Аталанта с нашим Русланом Малиновским, который вышел на замену, победила Валенсию на выезде в Испании.