Министр юстиции Денис Малюська рассказал историю о подчиненном-взяточнике и опубликовал очередное селфи: на этот раз со скелетом динозавра с хищным оскалом.

Соответствующий пост глава Минюста выложил в Facebook.

"Есть (точнее был) у меня такой подчиненный - Дзюдзь Михаил Семенович - руководитель (бывший) Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста, депутат Львовского областного совета (фракция Европейская солидарность), генерал-майор. Феерический... мужик", - написал Малюська.

По его словам, Дзюдзя уже предупредили об увольнении, и в последний свой рабочий день после селекторного совещания, на котором всем еще раз напомнили о недопустимости коррупции, он получил от одного из своих подчиненных взятку в размере около тысячи долларов. Мужчину задержали в результате совместной операции СБУ и НАБУ при поддержке управления внутренней безопасности Минюста.

"Насколько понимаю, это был последний из нескольких периодических платежей. Надеюсь это не последнее задержание работников системы Минюста. Работников много (десятки тысяч), и до некоторых иначе не доходит", - написал Малюська.

Скриншот, фото: Facebook/ Denis Malyuska

Напомним, в конце февраля министр Малюська выложил фото, где он читает книгу, стоя на руках.