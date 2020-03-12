Национальный банк впервые в 2020 году объявил аукцион по продаже до 200 млн долларов на межбанке в четверг, 12 марта.

Об этом говорится в сообщении НБУ на сайте регулятора.

Отмечается, что НБУ объявил аукцион по продаже до 200 млн долларов на четверг, 12 марта. Время подачи банками заявок: до 10:30.

Фото: bank.gov.ua

Такая форма продажи доллара, как валютный аукцион принципиально отличается от обыкновенной продажи безналичного доллара Нацбанком. Со стандартной продажей НБУ на межбанке все ясно: регулятор выходит на торги и распродает резерв по своей цене. В предыдущие кризисы эту цену ставили пониже (минимальный текущий курс или даже меньше) - чтобы остановить валютное подорожание. А сейчас - это текущий плюс постоянное подорожание. Чем больше платили за "американца" банки 10-11 марта, тем выше курс ставил Нацбанк.

В теории, это должно было остановить паникеров, которым должно было стать дорого брать доллар, а на практике - это еще сильнее разжигало панику. За валюту платили все дороже.

Может поэтому Национальный банк сегодня, 12 марта, решил зайти с другой стороны: решил спросить у банков - сколько они готовы платить за доллар? Этим валютный аукцион отличается от классической продажи НБУ на межбанке. Не регулятор, а банки предлагают курс. После чего центробанк выбирает самые высокие ценники и отдает валюту тем, кто предложил самые интересные для него (читай - самые высокие), как продавца, цены. "Угадай курс", почти как "угадай мелодию" в известном шоу. Кто угадает - получит доллар, кто не угадает - не получит. Поскольку продадут валюту не всем, а только на $200 млн. То есть первым лучшим угадайщикам в рамках этого лимита.

Ранее "Страна" рассказывала, что наличный доллар перемахнул через 27 грн/$, а безнал идет к 26 грн/$. Мы разбирались, сможет ли Нацбанк остановить панику.

Также мы рассказывали, что Нацбанк оставит старую учетную ставку, чтобы курс гривны сильнее не упал.