На время карантина, который из-за коронавируса 11 марта объявили в Украине, в Министерстве иностранных дел будет обустроено специальное помещение, где смогут находиться дети сотрудников, если у родителей нет возможности оставить их дома.

Об этом в Facebook сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Кто в период карантина в детсадах и школах не может оставить ребенка до 14 лет дома, сможет прийти с ним на работу. Мы выделим в МИД отдельное помещение, где дети смогут побыть с книгой или гаджетом (хотя лучше с книгой)", - написал Кулеба.

По его словам, по договоренности с руководителем своего структурного подразделения или зарубежного дипломатического учреждения сотрудники ведомства смогут работать дистанционно.

"В то же время руководитель имеет право вызвать сотрудника на рабочее место, если в этом существует срочная потребность или очевидно, что сотрудник злоупотребляет правом на дистанционную работу", - добавил министр.

По его словам, сотрудники посольств, представительств и консульств за рубежом будут обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, а у лифтов и в туалетах здания МИД будут размещены антисептические средства.

"А еще мы вчера развесили в МИД классные постеры Министерства здравоохранения. На них простые советы, как каждый может обезопасить себя от коронавирусной инфекции", - сообщил Кулеба.

Скриншот: Facebook/ Dmytro Kuleba

Напомним, "Страна" следит за тем, как проходит первый день карантина в Украине в режиме онлайн.