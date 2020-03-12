Сегодня националисты показали, чем закончатся любые, даже самые робкие попытки примирения на Донбассе.

Они ворвались на презентацию национальной платформы примирения, которую представлял советник секретаря СНБО Сергей Сивохо. Его самого они начали оскорблять и толкать - так, что Сергей даже упал - а мероприятие сорвали.

Эта новость быстро затмила известия о неких подвижках между Россией и Украиной в Минске, которые были озвучены за день до того. Там представители Зеленского и Путина договорились создать орган для политического урегулирования на Донбассе.

Однако, как показали события в Киеве, в реальности оно недостижимо - пока украинская власть не может защитить даже своих представителей, говорящих о примирении. Ведь Сивохо - член команды президента. А его иницативы одобрены на Банковой. Зеленский о них лично говорил на Мюнхенской конференции по безопасности.

Если украинская власть не способна провести даже презентацию о мире на Донбассе, то как она может реально этот мир организовать - становится совсем непонятно.

"Страна" разбиралась в истории с Сивохо и тем, как она связана с ситуацией по Донбассу в целом.

Что произошло в "Парковом"

Презентация "Национальной платформы единства и примирения" началась сегодня в КВЦ "Парковый", где находится офис партии "Слуга народа". Выступило несколько активистов, все говорили о том, что нужно начинать диалог, фокусируясь не на раздорах, а на общих темах.

После к микрофону вышел Сивохо и рассказал о том, что людям по обе стороны границы на Донбассе необходимо больше общаться и иметь общие активности в регионе.

Но тут его прервали. Представитель Нацкорпуса и ветеран "Азова" Сергей Тамарин начал с места оскорблять Сивохо, называя его предателем и "клоуном". Он встал и начал на повышенных тонах вести монолог, обвиняя Сергея в сепаратизме.

Ведущий, известный журналист Андрей Куликов, пытался урезонить Тамарина, но тот не реагировал. Сивохо на трибуне попытался отвечать "азовцу", но тот перебивал.

После нескольких минут перепалки о том, внутренний у нас конфликт или внешняя агрессия, ведущий объявил о завершении мероприятия. Тем более, что радикалы никому не давали сказать, перекрикивая и Сивохо, и тех, кто выступал с трибуны.

После этого националисты обступили Сивохо, прижали к стенке и начали толкать к выходу, матерно оскорбляя. Толкали так сильно, что Сергей упал. Подогревали конфликт также журналисты канала "Прямой", которые все время, пока кошмарили Сивохо, выкрикивали "Так кто начал войну?".

Радикалы преследовали его и кричали "Сепар", "Клоун". Параллельно толкали его беременную пресс-секретаря.

Под конец охрана увела организатора конференции. А в "Парковом" остались представители Нацкорпуса, которые после ухода Сивохо начали рассказывать, как нужно "установить мир" на Донбассе - заблокировать регион, не подавать туда воду и электроэнергию.

Полиция прибыла уже после того как националисты сорвали презентацию и уже покинули помещение. Однако позже правоохранители заявили, что задержали 15 человек, которые пришли на мероприятие. И открыто дело по статье "Хулиганство".

Было опубликовано видео задержания. Его, что примечательно, из полицейского автобуса успел снять и выложить Сергей Тамарин. Что показывает, насколько "жестким" было задержание.

Правда, в самом Нацкорпусе говорят, что задержаны не 15, а шесть их активистов.

Глава Нацкорпуса Андрей Билецкий призвал своих сторонников собираться под управлением полиции на митинг. И заявил, что "Национальная платформа примирения", которую инициировал президент Зеленский - "сепаратистска" и призвана "внедрять в наше сознание пророссийские лозунги".

Под полицией сейчас и на самом деле митинг националистов.

На ситуацию отреагировал позже и сам Сивохо.

"Некоторым мир не нужен. Они хотят войны. Потому что, война — это бизнес и большие деньги. Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру. Мы продолжаем нашу работу и наш диалог. Спасибо, всем кто пришёл сегодня! Журналистам, нашим единомышленникам и партнерам! Мир нам", - написал он.

Ситуация накануне встречи Ермака и Козака

Акция националистов стала своеобразным ответом на вчерашние события в Минске. Там произошли небольшие подвижки в переговорах, который сразу раскритиковала "партия войны".

Вчера встреча Контактной группы в Минске 11 марта была усилена двумя важными персонами - главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака.

Они уже встречались здесь 1 марта, правда суть договоренностей осталась за кулисами. Но было очевидно, что обсуждались не рядовые вопросы. Ведь уже на апрель запланирована очередная Нормандская встреча. А прогресса по исполнению решений старой не то, что нет - даже наоборот, ситуация на фронте резко обострилась. И уже звучат заявления, что встреча вряд ли состоится.

В декабре Путин и Зеленский, напомним, договорились обменять пленных и определить новые участки для разведения войск. Пока ничего не сделано даже по этим сугубо техническим вопросам. Не говоря уже о главной диллеме, которая в Нормандии письменно не оформлялась, но является определяющей: как в итоге будем решать проблему политически?

Очевидно, что без политического урегулирования и на фронте ничего не поменяется.

Москва, Берлин и Париж настаивают на буквальном исполнении последовательности Минских соглашений (закон об особом статусе и закрепление его в Конституции, выборы, потом передача контроля над границей). Киев же хочет сначала границу, статус в конституцию не вносить, выборы проводить уже имея территорию "ЛДНР" под контролем.

То есть полностью переписать условия "Минска-2".

Отметим, что в рамках Контактной группы есть политическая подгруппа, которая уполномочена договариваться по этим вопросам. Но учитывая разность позиций лидеров стран, договориться на этой площадке ни о чем, конечно, не удавалось.

И вот, вчера Козак и Ермак объявили, что появится некий новый формат для обсуждения политической составляющей. Это подтвердили все стороны переговоров, включая сепаратистов и ОБСЕ.

Что говорили о новом формате

Приведем все трактовки.

Наиболее лаконичным был Офис президента Украины. В его сообщении заявлялось, что решено создать на базе Минска Консультативный совет.

"Подписать Решение Трехсторонней контактной группы по внедрению Консультативного совета в составе политической подгруппы ТКГ после консультаций с представителями ОБСЕ, Французской Республики и Федеративной Республики Германия по выполнению договоренностей, достигнутых во время саммита в нормандской формате", - заявили в ОП.

Более многословным был Дмитрий Козак. Он заявил, что скоро появится новая диалоговая площадка с участием представителей "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) и сторон конфликта - "ДНР" и "ЛНР". Там будут обсуждать именно политические вопросы.

"Договорились о новых механизмах взаимодействия сторон по нахождению политических решений урегулирования конфликта. Последнее чрезвычайно важно, потому что мы считаем, что это важнейший элемент урегулирования. Без принятия принципиальных решений по вариантам урегулирования конфликта мы не сможем сильно продвинуться в гуманитарных вопросах, в вопросах безопасности и в экономических вопросах", - заявил Козак журналистам по итогам переговоров.

"Больше говорить не надо, надо бережно относиться к договоренностям", - резюмировал представитель Путина.

О том, что контактная группа договорилась создать консультативный совет по политическому урегулированию в Донбассе, заявила и ОБСЕ. А также подтвердили сепаратисты.

Представитель "ЛНР" Родион Мирошник заявил, что стороны впервые закрепили взаимные обязательства протоколом. Но сам документ пока засекречен.

"Впервые по итогам заседания Контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, обязательства сторон закреплены в итоговом протоколе встречи, который передан в секретариат ОБСЕ. В нем четко изложены обязательства сторон, главным образом, республик Донбасса и Киева, которые должны быть реализованы в очень ограниченный срок.

Стороны договорились не раскрывать детали договоренностей. Однако, могу сказать, что обязательства касаются подготовки обмена пленными, выработки компромиссных предложений по участкам разведения сил и средств и созданию консультативного совета по политическим вопросам", - написал Мирошник у себя в Телеграм.

То же самое заявили и в Донецке.

"Существенным продвижением стало согласование необходимости учреждения специального механизма для обсуждения вопросов в рамках политической группы.

Его идея заключается в создании площадки для прямого обсуждения двумя сторонами конфликтных тем, требующих урегулирования в соответствии с Комплексом мер", - говорится в заявлении "МИД ДНР".

В сухом остатке имеем два момента. Первый - протоколирование договоренностей (видимо, раньше этого избегали). И второй - решение создать при Минской группе орган политического урегулирования в формате "мини-Нормандии".

Правда, РФ и сепаратисты говорят, что в новый Консультативный совет включены также "ДНР" и "ЛНР". В Киеве же на этот счет молчат. Однако в сообщении Офиса президента есть обтекаемая формулировка, что совет образуется "в составе политической подгруппы". В которой присутствуют сепаратисты.

Будет ли толк от Консультативного совета

Впрочем, вопрос наличия или отсутствия сепаратистов - не определяющий. Главный критерий успеха любых площадок для переговоров - это политическая воля центра. Она у Киева и Москвы, как уже говорилось выше, пока разновекторная.

Если бы Зеленский решил вдруг исполнять политическую часть Минска-2, то никаких новых консультативных советов бы не потребовалось - вся структура Контактной группы заточена именно под эти цели.

То же самое, если Россия решилась бы вдруг пойти навстречу Киеву и пересмотреть ключевые пункты "Минска-2". Договорились бы об этом и без умножения сущностей - хоть в Минском, хоть в Нормандском форматах.

Поэтому новый орган скорее всего показывает не прогресс, а тупик - решить проблему разного видения пытаются, бесконечно тасуя переговорные форматы. И симулируя таким образом полезную деятельность.

Впрочем, от нового формата наверняка будет и некоторая польза - стороны смогут в его рамках более эффективно решать какие-то периферийные вопросы, в основном гуманитарного или экономического характера. А их очень много.

О чем еще договорились в Минске

Часть таких вопросов договорились решить 11 марта. Главных тем две - обмен пленными и открытие новых КПВВ на Донбассе.

По пленным наиболее развернутая информация. Договорились уже в марте полностью согласовать и утвердить списки на обмен. А в апреле - провести собственно обмен.

В "ДНР" уточнили, что готовы передать Украине 15 человек.

Как говорится в заявлении Офиса президента должны быть представлены "окончательно согласованные списки лиц, подлежащих процедуре взаимного освобождения, в соответствии с итогами верификации, проведенной Международным комитетом Красного Креста, с безусловным и беспрепятственным доступом представителей МККК к определенным лицам на территориях Украины и ОРДЛО".

Также договорились об одновременном открытии КПВВ в Золотом и Счастье Луганской области.

Отдельным пунктом в сообщении ОП стоит вопрос разведения сил, который, видимо, тоже запротоколирован. Но что именно решили по нему - пока неизвестно.

Выводы из ситуации в Минске и Киеве

Впрочем, случай с Сивохо показал, что любые разговоры о национальном примирении и диалоге с "той стороной" конфликта бессмысленны, пока националисты могут открыто беспредельничать в Киеве.

Если они даже смогли легко сорвать мероприятие представителя власти, освещенное самой властью и лично Зеленским, то о чем можно говорить? Понятно, что в такой ситуации любые попытки диалога по Донбассу будут срываться в зародыше.

"Этот случай предельно наглядно показывает, что никакого национального примирения в Украине не будет до тех пор, пока с бандами националистов и беспредельщиков не будут поступать так, как это положено по закону. Точка", - пишет в Facebook главный редактор "Страны" Игорь Гужва.

Но хватит ли у властей сил и политической воли разобраться хотя бы с зачинщиками этого конкретного инцидента?

Несмотря на задержание исполнителей провокации, вопрос остается открытым.

Полиция по сути дала радикалам спокойно сделать свое дело, и только после этого начала действовать. Более того, зачинщик скандала Тамарин уже после задержания вел стрим, и телефон у него никто не отбирал. Вряд ли такое либеральное отношение полиция бы допустила к простому смертному.

"Нацкорпус" издавна связывают с главой МВД Арсеном Аваковым, хотя сама партия это отрицает. Но в это мало кто верит, а потому и многие комментарии относително инцидента с Сивохо исходят из того, что без министра тут дело не обошлось.

"Аваков показал, кто в стране хозяин. И это не Зеленский. Посмотрим, согласится с этим Зеленский или попробует оспорить", - написал в телеграм журналист Юрий Ткачев.

"А Аваков точно ваш партнёр и министр, команда Зе?", - поинтересовался блогер Александр Скубченко.

Безотносительно того, причастен ли министр к инциденту или просто не мешал ему произойти, есть упрямый факт - у Авакова свои планы по Донбассу. И они могут не совпадать с тем, как видит ситуацию Зеленский и его люди - Ермак и Сивохо.

Арсен Борисович за жесткий вариант реинтеграции, с поражением Донбасса в гражданских правах, узакониванием статуса "коллаборанта". Да и прочими тезисами, по сравнению с которыми предложения Зеленского в рамках Минска-2 являются верхом компромисса.

И в какой-то мере нынешнее нападение является для Владимира Зеленского моментом истины. Если он сейчас жестко не поставит радикалов на место, то практическое значение всех многочисленных слов Зе-команды о мире и национальном примирении будет стремиться к нулю.