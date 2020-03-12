Сегодня, 12 марта, под зданием Высшего антикоррупционного суда бойцы Национальной гвардии и Службы судебной охраны устроили массовые учения, максимально приближенные к боевым условиям.

Об этом глава аппарата аппарата ВАКС Богдан Крикливенко сообщил в соцсети. Он обнародовал видео учений, сопроводив видео подписью: "Утро в Высшем антикоррупционном суде началось нестандартно".

Как уточнили в пресс-службе суда, сегодня в Киеве продолжаются учения представителей Национальной гвардии и Службы судебной охраны, которые идут уже второй день.

На обнародованном видео видно, как правоохранители тренируются оттеснять группу людей, также видно, что во время учений используют "дымовухи".

Видео: facebook.com/bohdan.kryklyvenko

Напомним, что в Киевской области прошли антитеррористические учения.

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