Из-за пандемии коронавируса некоторые украинцы стали запасаться различными товарами. Среди продукции первой необходимости оказался и непривычный для Украины товар - туалетная бумага.

На вопрос корреспондентов "Страны", зачем гражданам так много рулонов туалетной бумаги, посетители супермаркетов ответить не смогли. "Ею стали массово запасаться за границей, видимо, там знают больше, поэтому на всякий случай покупает и мы", - приблизительно такой мы получали.

Туалетную бумагу действительно скупают очень активно в таких странах, как Австралия, Япония, Германия и некоторых других странах Европы и Азии.

"Страна" решила выяснить причину ажиотажа на эту продукцию и таким образом ответить на одним из самых интересных вопросов, связанных с коронавирусом.

Зачем иностранцы массово скупают туалетную бумагу?

У граждан каждой страны есть некий обязательный продукт, который люди приобретают в случае паники.

В Украине, как известно, это гречневая крупа. В Италии - макароны. В России - консервы. В Китае - маски, которые граждане повально носят и безотносительно коронавируса.

Мы опросили украинских трудовых мигрантов, которые проживают в разных странах мира, а также иностранцев. Большинство из них на наш вопрос об ажиотаже вокруг туалетной бумаги отвечали с улыбкой.

Часть из них смеялись и говорили, что это фейк - никто за границей туалетную бумагу не скупает. Часть говорили, что действительно покупают ее помногу. Но не из-за коронавируса, а потому что брать большую упаковку (по десять и более рулонов) выгоднее на 10-15%. А в некоторых европейских странах поштучно, как в Украине, ее не продают вовсе - есть только большие пачки.

Прояснил нам ситуацию в качестве предположения гражданин Австрии, менеджер крупной международной компании, который до недавних пор часто был в командировках за границей (из-за эпидемии Covid-19 поездки были приостановлены).

"Многие компании - и в Австрии, и в других странах - используют автосушилки для рук такого типа (на фото ниже). Но они менее гигиеничные. В связи с вирусом и крупные холдинги, и микробизнесы переходят именно на одноразовые бумажные полотенца. И вот на них действительно огромный спрос, поскольку в таких объемах их раньше никто не покупал", - рассказал нам австриец.

Сушилка для рук. Заставочное фото из открытых источников

Используют туалетную бумагу после мытья рук и в Испании. Об этом нам рассказала уроженка украинка, которая с семьей более двадцати лет живет в Барселоне.

"Обычно дома мы пользуемся тканевыми полотенцами для рук, я стираю их один раз в две недели. Они и не пачкаются особо, и организовывать стирку чаще не выходит - коммунальные услуги у нас очень дорогие, до 800 евро в месяц, экономим воду. Но из-за коронавируса стирать так редко - не вариант. Поэтому сейчас используем отрывные бумажные полотенца и для туалета, и для вытирания рук после мытья", - рассказала нам жительница Испании.

Психологи о покупке туалетной бумаги

Свое мнение относительно покупки туалетной бумаги высказали психологи.

Доктор Пол Харрисон, специалист по человеческому поведению из австралийского Университета Дикина, объяснил причины такого шоппинга. По его мнению, покупки в магазинах просто-напросто всегда были отличным способом избавления от стресса.

Его коллеги добавляют: покупая туалетную бумагу и чистящие средства людям удается временно приглушить отсутствие контроля над ситуацией, привнести в жизнь позитивные эмоции.

Также мы подготовили для читателей 10 правил посещения общественного туалета от доктора Комаровского.