В среду, 11 марта, в Запорожье заместителю директора парка "Дубовая роща", где 8 марта восьмилетнюю девочку насмерть задавило упавшей на нее статуей "Маша и медведь", сообщили о подозрении.

Об этом сообщают в Отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Запорожской области.

В полиции напомнили, что 8 марта на территории центрального парка "Дубовая роща", расположенного в Александровском районе Запорожья, деревянная скульптура упала на девочку 2012 рождения. Ребенка доставили в реанимационное отделение больницы, где на следующий день от полученных травм она скончалась.

В ходе досудебного расследования удалось выяснить, что девочка погибла в результате невыполнения одним из чиновников своих обязанностей. Он не осуществил контроль за поддержанием в надлежащем состоянии территории парка, а именно не переместил демонтированную деревянную скульптуру с территории парка в безопасное место хранения. В результате это привело к трагическим последствиям. Действия должностного лица следствием были квалифицированы по ч.2 ст.275 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений.

Сейчас следователь обращается с ходатайством в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, в начале марта в Запорожье кирпичная стена завода "Мотор Сич" обрушилась на частное подворье.