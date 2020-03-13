Черный кот - один из главных символов пятницы 13-го числа
Черный кот - один из главных символов пятницы 13-го числа

Сегодня 13 марта - конец рабочей недели и пятница "чертовой дюжины". День полон суеверий, некоторые люди считают его несчастливым и даже зловещим, поэтому называют "черной пятницей". Феномен пятницы 13 нашел отражение в современной культуре: существует сериал с одноименным названием, а хакеры приурочивают к этому дню свои атаки.

"Страна" собрала подборку лучших мемов с черными котами, фотоприколы и анекдоты про пятницу 13-е. Мы предлагаем не опасаться сегодняшнего дня, а отправлять друзьям картинки с праздником.

Почему боятся пятницы 13-го

Библейские легенды связывают многие знаковые события с пятницей 13-го. Считается, что в этот день произошел первородный грех Адама и Евы, убийство Авеля и распятие Христа. Иуда был 13-м учеником на Тайной вечере, о его предательстве говорится в 13-й главе Евангелия от Иоанна, а Антихристу посвящена 13-я глава Апокалипсиса. 

По народным поверьям, ведьмы собираются на шабаш в пятницу, 13-го, а их балом правит сам Сатана. Еще одна версия мрачного дня - арест и распятие членов ордена тамплиеров 13 октября 1307 года по приказу французского короля Филиппа IV. История пересказана в книге известного американского писателя Дэна Брауна "Код да Винчи". 

В науке боязнь пятницы 13-го называется "параскаведекатриафобия", а в психологии есть боязнь самой цифры - трискайдекафобия. Этим фобиям в мире подвержены около 60 миллионов человек. В США проводились исследования, которые доказали неблагоприятное влияние дня на экономику страны - из-за предрассудков и малой активности людей в этот день страна теряет около миллиона долларов.

Приметы и суеверия

Что нельзя делать в этот день:

Те, кто верит в негатив, который несет за собой сегодняшняя пятница, не отправляются в этот день в путешествия. Пятница 13-е считается несчастливым для командировок, заключения договоров и переговоров. Опасения таят и передвижения на авто, поезде и самолете. Некоторые считают, что в этот день увеличивается вероятность аварий (однако исследования это научно уже опровергли). 

Важной приметой сегодняшнего дня стал запрет на трудоустройство (считается, что новая работа принесет неприятности), в этот день не играют свадьбы, чтобы союз в скором времени не распался и не высаживают растения, чтобы не завяли. Не рекомендуют в принципе покидать дом, чтобы избежать беды. А если выходить на улицу, то советуют идти в храм. 

Не стоит сегодня горевать о прошлом, вступать в споры, старайтесь не попадать под чужое влияние, не одалживайте деньги.

Что можно делать сегодня

Чтобы уберечь себя от влияния сатанистского дня астрологи рекомендуют отпускать все, что себя изжило, избавляться от негативных установок, прощать обиды, забывать все плохое, посетить сауну или сходить в церковь и помолиться Архангелу Михаилу.

Фотоприколы, смешны картинки и анекдоты

Для тех, кто не верит в суеверия, предлагаем приколы и картинки, которые можно отправить своим друзьям в мессенджере.

пятница 13 приколы

- Пятница 13е, да еще и страстная.

- Действительно 13е!

- Есть интересная закономерность: в этом году 3 пятницы 13е: март, апрель, ноябрь. Умножаем 3х13=39. Теперь смотри - 39+627=666! Я офигел когда это число получилось, дьявольский год сцуко!

- А 627 что это за число?

- Ну, это чтобы 666 получилось. Без него не получится просто.

пятница 13 приколы

Кладбище ночью - единственное место в мире, где пьяного мужика с битой меньше испугаешься, чем маленькую одинокую девочку в платьице с косичками и бантиками...

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Робинзон Крузо однако прекрасно устроился: свалил от всех на необитаемый остров, а там у него каждый день Пятница! 

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В реанимационном отделении больницы №13, в палате № 13 на 13-м этаже, на 13-й койке в ночь с пятницы на субботу умирает пациент. На его место размещают другого пациента. Но все повторяется снова: в реанимационном отделении больницы №13, на 13-м этаже, в палате №13 на 13-й койке в ночь с пятницы на субботу умирает и он.

Когда по больнице поползли слухи про несчастливое место, главврач больницы решил проверить на себе койку, чтобы не оставлять ее пустой. В следующую ночь с пятницы на субботу когда стрелка часов перевалила за 12, в палату вошла вся в белом уборщица баба Вера с пылесосом, выдернула из розетки штепсель аппарата искусственного дыхания и вставила туда пылесос. Начала тщательно убираться.

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В суде:

- Обвиняемый, зачем Вы пытались убить потерпевшего?

- Я просто хотел показать ему другую жизнь...

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Из объяснительной записки дворника: "Я вообще не был пьяным в конце смены в пятницу. Я просто лежал на газоне и ел траву, потому что сломалась коса, а план нужно было выполнить".

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- Чего ты боишься больше всего в пятницу 13го?

- Понедельника 16го 

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- Ты что, собираешься на рыбалку сегодня, в пятницу, 13е? 

- Конечно! Надеюсь, хоть сегодня рыбам не повезет

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Мужик собрался покончить с собой. Решил прыгнуть с моста. Стоит, готовится прыгнуть в воду. Вдруг сзади его кто-то хлопает по плечу: "Извините, пожалуйста, а котят не захватите?". 

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- Все больше не пью! Совсем! Никогда!

- Чего так?

- В пятницу пришла с работы домой, устала, как собака. Решила дома остаться. Приняла душ, прыгнула под одеяло и выпила бутылку коньяка.

- И что?

- Меня потом в трех ресторанах видели в том одеяле. 

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Что такое пятница 13е? - Это когда ведьмы, кикиморы и русалки собираются вместе и устраивают шабаш. - Не путай пятницу 13е и 8е марта. 

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пятница 13 марта 2020

Качается Бегемот на ромашке. Мимо пролетает Крокодил и спрашивает: - Который час?

Бегемот: - Пятница.

- Урраа! Скоро лето! 

пятница 13 марта 2020

- Мам, а почему мой день рождения никогда не выпадает на пятницу, тринадцатое?

- Потому что ты родился 28-го июля, идиот! 

пятница 13 марта 2020

Отмечал пятницу 13-е, взял пару бутылок пива. Решил сатану по приколу вызвать. Загуглил, на полу солью начертил пентаграмму и начал читать заклинание. На второй строчке звонок в дверь. Открываю - бывшая. Не зря расстались… 

пятница 13 марта 2020

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