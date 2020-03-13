Сегодня 13 марта - конец рабочей недели и пятница "чертовой дюжины". День полон суеверий, некоторые люди считают его несчастливым и даже зловещим, поэтому называют "черной пятницей". Феномен пятницы 13 нашел отражение в современной культуре: существует сериал с одноименным названием, а хакеры приурочивают к этому дню свои атаки.
"Страна" собрала подборку лучших мемов с черными котами, фотоприколы и анекдоты про пятницу 13-е. Мы предлагаем не опасаться сегодняшнего дня, а отправлять друзьям картинки с праздником.
Почему боятся пятницы 13-го
Библейские легенды связывают многие знаковые события с пятницей 13-го. Считается, что в этот день произошел первородный грех Адама и Евы, убийство Авеля и распятие Христа. Иуда был 13-м учеником на Тайной вечере, о его предательстве говорится в 13-й главе Евангелия от Иоанна, а Антихристу посвящена 13-я глава Апокалипсиса.
По народным поверьям, ведьмы собираются на шабаш в пятницу, 13-го, а их балом правит сам Сатана. Еще одна версия мрачного дня - арест и распятие членов ордена тамплиеров 13 октября 1307 года по приказу французского короля Филиппа IV. История пересказана в книге известного американского писателя Дэна Брауна "Код да Винчи".
В науке боязнь пятницы 13-го называется "параскаведекатриафобия", а в психологии есть боязнь самой цифры - трискайдекафобия. Этим фобиям в мире подвержены около 60 миллионов человек. В США проводились исследования, которые доказали неблагоприятное влияние дня на экономику страны - из-за предрассудков и малой активности людей в этот день страна теряет около миллиона долларов.
Приметы и суеверия
Что нельзя делать в этот день:
Те, кто верит в негатив, который несет за собой сегодняшняя пятница, не отправляются в этот день в путешествия. Пятница 13-е считается несчастливым для командировок, заключения договоров и переговоров. Опасения таят и передвижения на авто, поезде и самолете. Некоторые считают, что в этот день увеличивается вероятность аварий (однако исследования это научно уже опровергли).
Важной приметой сегодняшнего дня стал запрет на трудоустройство (считается, что новая работа принесет неприятности), в этот день не играют свадьбы, чтобы союз в скором времени не распался и не высаживают растения, чтобы не завяли. Не рекомендуют в принципе покидать дом, чтобы избежать беды. А если выходить на улицу, то советуют идти в храм.
Не стоит сегодня горевать о прошлом, вступать в споры, старайтесь не попадать под чужое влияние, не одалживайте деньги.
Что можно делать сегодня:
Чтобы уберечь себя от влияния сатанистского дня астрологи рекомендуют отпускать все, что себя изжило, избавляться от негативных установок, прощать обиды, забывать все плохое, посетить сауну или сходить в церковь и помолиться Архангелу Михаилу.
Фотоприколы, смешны картинки и анекдоты
Для тех, кто не верит в суеверия, предлагаем приколы и картинки, которые можно отправить своим друзьям в мессенджере.
- Пятница 13е, да еще и страстная.
- Действительно 13е!
- Есть интересная закономерность: в этом году 3 пятницы 13е: март, апрель, ноябрь. Умножаем 3х13=39. Теперь смотри - 39+627=666! Я офигел когда это число получилось, дьявольский год сцуко!
- А 627 что это за число?
- Ну, это чтобы 666 получилось. Без него не получится просто.
Кладбище ночью - единственное место в мире, где пьяного мужика с битой меньше испугаешься, чем маленькую одинокую девочку в платьице с косичками и бантиками...
Робинзон Крузо однако прекрасно устроился: свалил от всех на необитаемый остров, а там у него каждый день Пятница!
В реанимационном отделении больницы №13, в палате № 13 на 13-м этаже, на 13-й койке в ночь с пятницы на субботу умирает пациент. На его место размещают другого пациента. Но все повторяется снова: в реанимационном отделении больницы №13, на 13-м этаже, в палате №13 на 13-й койке в ночь с пятницы на субботу умирает и он.
Когда по больнице поползли слухи про несчастливое место, главврач больницы решил проверить на себе койку, чтобы не оставлять ее пустой. В следующую ночь с пятницы на субботу когда стрелка часов перевалила за 12, в палату вошла вся в белом уборщица баба Вера с пылесосом, выдернула из розетки штепсель аппарата искусственного дыхания и вставила туда пылесос. Начала тщательно убираться.
В суде:
- Обвиняемый, зачем Вы пытались убить потерпевшего?
- Я просто хотел показать ему другую жизнь...
Из объяснительной записки дворника: "Я вообще не был пьяным в конце смены в пятницу. Я просто лежал на газоне и ел траву, потому что сломалась коса, а план нужно было выполнить".
- Чего ты боишься больше всего в пятницу 13го?
- Понедельника 16го
- Ты что, собираешься на рыбалку сегодня, в пятницу, 13е?
- Конечно! Надеюсь, хоть сегодня рыбам не повезет
Мужик собрался покончить с собой. Решил прыгнуть с моста. Стоит, готовится прыгнуть в воду. Вдруг сзади его кто-то хлопает по плечу: "Извините, пожалуйста, а котят не захватите?".
- Все больше не пью! Совсем! Никогда!
- Чего так?
- В пятницу пришла с работы домой, устала, как собака. Решила дома остаться. Приняла душ, прыгнула под одеяло и выпила бутылку коньяка.
- И что?
- Меня потом в трех ресторанах видели в том одеяле.
Что такое пятница 13е? - Это когда ведьмы, кикиморы и русалки собираются вместе и устраивают шабаш. - Не путай пятницу 13е и 8е марта.
Качается Бегемот на ромашке. Мимо пролетает Крокодил и спрашивает: - Который час?
Бегемот: - Пятница.
- Урраа! Скоро лето!
- Мам, а почему мой день рождения никогда не выпадает на пятницу, тринадцатое?
- Потому что ты родился 28-го июля, идиот!
Отмечал пятницу 13-е, взял пару бутылок пива. Решил сатану по приколу вызвать. Загуглил, на полу солью начертил пентаграмму и начал читать заклинание. На второй строчке звонок в дверь. Открываю - бывшая. Не зря расстались…