Сегодня 13 марта - конец рабочей недели и пятница "чертовой дюжины". День полон суеверий, некоторые люди считают его несчастливым и даже зловещим, поэтому называют "черной пятницей". Феномен пятницы 13 нашел отражение в современной культуре: существует сериал с одноименным названием, а хакеры приурочивают к этому дню свои атаки.

"Страна" собрала подборку лучших мемов с черными котами, фотоприколы и анекдоты про пятницу 13-е. Мы предлагаем не опасаться сегодняшнего дня, а отправлять друзьям картинки с праздником.

Почему боятся пятницы 13-го

Библейские легенды связывают многие знаковые события с пятницей 13-го. Считается, что в этот день произошел первородный грех Адама и Евы, убийство Авеля и распятие Христа. Иуда был 13-м учеником на Тайной вечере, о его предательстве говорится в 13-й главе Евангелия от Иоанна, а Антихристу посвящена 13-я глава Апокалипсиса.

По народным поверьям, ведьмы собираются на шабаш в пятницу, 13-го, а их балом правит сам Сатана. Еще одна версия мрачного дня - арест и распятие членов ордена тамплиеров 13 октября 1307 года по приказу французского короля Филиппа IV. История пересказана в книге известного американского писателя Дэна Брауна "Код да Винчи".

В науке боязнь пятницы 13-го называется "параскаведекатриафобия", а в психологии есть боязнь самой цифры - трискайдекафобия. Этим фобиям в мире подвержены около 60 миллионов человек. В США проводились исследования, которые доказали неблагоприятное влияние дня на экономику страны - из-за предрассудков и малой активности людей в этот день страна теряет около миллиона долларов.

Приметы и суеверия

Что нельзя делать в этот день:

Те, кто верит в негатив, который несет за собой сегодняшняя пятница, не отправляются в этот день в путешествия. Пятница 13-е считается несчастливым для командировок, заключения договоров и переговоров. Опасения таят и передвижения на авто, поезде и самолете. Некоторые считают, что в этот день увеличивается вероятность аварий (однако исследования это научно уже опровергли).

Важной приметой сегодняшнего дня стал запрет на трудоустройство (считается, что новая работа принесет неприятности), в этот день не играют свадьбы, чтобы союз в скором времени не распался и не высаживают растения, чтобы не завяли. Не рекомендуют в принципе покидать дом, чтобы избежать беды. А если выходить на улицу, то советуют идти в храм.

Не стоит сегодня горевать о прошлом, вступать в споры, старайтесь не попадать под чужое влияние, не одалживайте деньги.

Что можно делать сегодня:

Чтобы уберечь себя от влияния сатанистского дня астрологи рекомендуют отпускать все, что себя изжило, избавляться от негативных установок, прощать обиды, забывать все плохое, посетить сауну или сходить в церковь и помолиться Архангелу Михаилу.

Фотоприколы, смешны картинки и анекдоты

Для тех, кто не верит в суеверия, предлагаем приколы и картинки, которые можно отправить своим друзьям в мессенджере.

- Пятница 13е, да еще и страстная.

- Действительно 13е!

- Есть интересная закономерность: в этом году 3 пятницы 13е: март, апрель, ноябрь. Умножаем 3х13=39. Теперь смотри - 39+627=666! Я офигел когда это число получилось, дьявольский год сцуко!

- А 627 что это за число?

- Ну, это чтобы 666 получилось. Без него не получится просто.

Кладбище ночью - единственное место в мире, где пьяного мужика с битой меньше испугаешься, чем маленькую одинокую девочку в платьице с косичками и бантиками...

Робинзон Крузо однако прекрасно устроился: свалил от всех на необитаемый остров, а там у него каждый день Пятница!

В реанимационном отделении больницы №13, в палате № 13 на 13-м этаже, на 13-й койке в ночь с пятницы на субботу умирает пациент. На его место размещают другого пациента. Но все повторяется снова: в реанимационном отделении больницы №13, на 13-м этаже, в палате №13 на 13-й койке в ночь с пятницы на субботу умирает и он.

Когда по больнице поползли слухи про несчастливое место, главврач больницы решил проверить на себе койку, чтобы не оставлять ее пустой. В следующую ночь с пятницы на субботу когда стрелка часов перевалила за 12, в палату вошла вся в белом уборщица баба Вера с пылесосом, выдернула из розетки штепсель аппарата искусственного дыхания и вставила туда пылесос. Начала тщательно убираться.

В суде:

- Обвиняемый, зачем Вы пытались убить потерпевшего?

- Я просто хотел показать ему другую жизнь...

Из объяснительной записки дворника: "Я вообще не был пьяным в конце смены в пятницу. Я просто лежал на газоне и ел траву, потому что сломалась коса, а план нужно было выполнить".

- Чего ты боишься больше всего в пятницу 13го?

- Понедельника 16го

- Ты что, собираешься на рыбалку сегодня, в пятницу, 13е?

- Конечно! Надеюсь, хоть сегодня рыбам не повезет

Мужик собрался покончить с собой. Решил прыгнуть с моста. Стоит, готовится прыгнуть в воду. Вдруг сзади его кто-то хлопает по плечу: "Извините, пожалуйста, а котят не захватите?".

- Все больше не пью! Совсем! Никогда!

- Чего так?

- В пятницу пришла с работы домой, устала, как собака. Решила дома остаться. Приняла душ, прыгнула под одеяло и выпила бутылку коньяка.

- И что?

- Меня потом в трех ресторанах видели в том одеяле.

Что такое пятница 13е? - Это когда ведьмы, кикиморы и русалки собираются вместе и устраивают шабаш. - Не путай пятницу 13е и 8е марта.

Качается Бегемот на ромашке. Мимо пролетает Крокодил и спрашивает: - Который час?

Бегемот: - Пятница.

- Урраа! Скоро лето!

- Мам, а почему мой день рождения никогда не выпадает на пятницу, тринадцатое?

- Потому что ты родился 28-го июля, идиот!

Отмечал пятницу 13-е, взял пару бутылок пива. Решил сатану по приколу вызвать. Загуглил, на полу солью начертил пентаграмму и начал читать заклинание. На второй строчке звонок в дверь. Открываю - бывшая. Не зря расстались…