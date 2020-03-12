На суде в Будапеште капитан круизного судна Viking Sigyn 64-летний гражданин Украины Юрий Ц. не признал себя виновным и отказался от свидетельств в деле о катастрофе на Дунае в мае 2019 года, когда погибли 27 пассажиров прогулочного катера "Русалка".

Об этом сообщает Радио Свобода.

Он сказал, что пока не готов дать такие показания.

Если вина Юрия Ц. будет доказана, его могут осудить на срок от 2 до 11 лет тюрьмы. Адвокат подсудимого инициировал новое техническое расследование, повторные заслушивания свидетелей, а также дополнительные встречи с юристами и техническими экспертами. Например, защитник настаивает на необходимости заслушать свидетеля с круизного судна Viking Sigyn, который может подтвердить, что капитан-украинец все-таки отдал приказ на проведение спасательных работ.

То, что произошло в прошлом году перед мостом Маргит в Будапеште, является серьезной аварией в истории венгерского речного судоходства, подчеркнул адвокат. По его словам, если капитана-украинца оправдают или осудят, последний должен жить с этим грузом всю жизнь.

Следующие судебные заседания по делу одессита Юрия Ц. назначены на 30 апреля и 28 мая 2020 года.

Напомним, 29 мая 2019 года круизный речной пароход Viking Sиgyn столкнулся вечером с прогулочным катером "Русалка", который в итоге и затонул в бурных паводковых водах Дуная. На этом катере находились 35 человек: 33 пассажира из Южной Кореи и двое членов экипажа. Семеро туристов были спасены, тела 27 жертв были найдены в ходе совместных поисков спасательных служб Венгрии и Южной Кореи. Еще один пассажир считается пропавшим без вести.

Напомним, что в Будапеште арестовали украинского капитана, чье судно столкнулось с лодкой на Дунае.

Также мы писали о том, что в сети опубликовали новое видео столкновения катеров в Будапеште, после чего погибло 7 человек.