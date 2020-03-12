С начала текущего маркетингового года, который продолжается с июля 2019 и завершится в июне 2020 года, Украина экспортировала 42,32 млн тонн зерна. Это на 8,3 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Информационно-аналитическим порталом АПК Украины.

Так, речь идет об экспорте 16,82 млн тонн пшеницы, 4,06 млн тонн ячменя, 20,93 млн тонн кукурузы, 5 тыс. тонн ржи. Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур - 261,6 тыс. тонн, что на 78 тыс. тонн больше, чем за соответствующий период прошлого маркетингового года.

Экспорт из Украины зерновых, зернобобовых и муки 2019/20 МГ, тыс. т, по состоянию на 11.03.2020:

Скриншот: agro.me.gov.ua

Напомним, Украина возглавила рейтинг мировых экспортеров подсолнечного масла.