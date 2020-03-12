В Италии в течение суток от коронавируса умерли 196 человек, что является рекордной цифрой с начала вспышки заболевания. Число случаев выздоровления возросло до 1045.

Об этом сообщает ANSA.

Общее количество умерших от вируса в Италии по состоянию на вечер 11 марта составляет 827 жертв.

Также в течение суток количество заражений в стране выросло более чем на 2 000 случаев и составляет 10 590.

Глава Агентства гражданской защиты Италии Анджело Боррелли объяснил столь значительный рост тем, что данные предыдущих дней из Ломбардии были неполными. "Как мы говорили, данные Ломбардии были неполными, но на самом деле нынешний рост в рамках тренда последних дней" - сказал он. По словам чиновника, во время предыдущего отчета не были учтены данные о болезни 600 пациентов.

Напомним, что из-за коронавируса власти Италии предписали прекратить торговлю и закрыть рестораны. Также запрещено передвижение между 14 провинциями севера.

Также мы писали о том, что из-за коронавируса заробитчан призывают не приезжать из Италии в Украину.